Ni deporte en la calle ni salidas al pueblo: el fin de semana también hay que seguir el confinamiento en casa

El fin de semana no cambia las restricciones vinculadas al estado de alarma por el coronavirus: no se podrá salir de casa salvo para comprar alimentos, desplazarse al centro de salud, farmacia, al banco o trabajo, tirar la basura por higiene o sacar al perro el mínimo tiempo posible. ¿Podemos ir al pueblo y cumplir allí el confinamiento? No, no se permiten los desplazamientos y, si alguien sucumbe a la tentación, los múltiples controles policiales y las sanciones tipificadas le convencerán del error.

El coronavirus en España no da tregua y ha causado ya más de 830 muertes y 18.000 contagios, y aún no hemos llegado al pico de la curva, por lo que la responsabilidad individual es más importante que nunca.

Los primeros días de confinamiento, dada la excepcionalidad de la situación, las fuerzas de seguridad desplegadas aplicaron "mano izquierda" e informaron a los infractores de sus obligaciones en este estado de alarma. Ahora, tras una semana en estado de alarma, "la pedagogía se ha terminado", según el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, José Ángel González, y los cuerpos policiales no dudarán en aplicar las sanciones necesarias, ya sean económicas o penales.

Según las cifras de González, este miércoles superó a los días anteriores en cuanto al número de infracciones por incumplir el confinamiento y se detuvo a alrededor de 60 personas -49 por la Policía Nacional y 11 por la Guardia Civil-, dejando un total de 148 arrestos por este motivo entre ambos cuerpos desde el pasado 15 de marzo.

Sanciones económicas de entre 100 y 600.000 euros

En cuanto a las sanciones económicas, éstas van de entre 100 y 600.000 euros según la gravedad de la infracción. La ley de seguridad ciudadana recoge como infracción leve, castigada con multa de entre 100 y 600 euros, "la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo".

La cuantía de la sanción sube para los casos de resistencia o desobediencia a la autoridad policial -por ejemplo, si ordena a un ciudadano que vuelva a su domicilio- que no se consideren delito. Se multa con entre 601 y 30.000 euros resistirse o desobedecer a los agentes o incluso la falta de colaboración con la autoridad, "así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". Si la resistencia a las órdenes de las autoridades se entendiera grave, las sanciones administrativas podrían convertirse incluso en un castigo penal.

"La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave", será castigada con entre 3.001 y 60.000 euros. Pero si el daño causado se entendiera como muy grave, la multa podría ascender a entre 60.001 y 600.000 euros.

También la denegación de auxilio se penará con hasta 60.000, mientras que la desobediencia a las autoridades de Protección Civil pueden ir hasta los 600.000 euros. El fin de semana vuelva a quedarse en casa.