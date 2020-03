Conciertos, museos, deporte, cine o literatura: actividades gratis para hacer durante la cuarentena por coronavirus

La cuarentena por el coronavirus se puede hacer larga, o puede ser amena si se lleva con humor y viendo el lado positivo. Hay multitud de cosas que se pueden hacer durante este tiempo encerrados en casa, sin embargo, hay muchas otras que no se pueden hacer al no poder salir a la calle. Aunque ya hay formas de hacer ciertas actividades gracias a internet.

Hacer deporte con instructores online, visitar un museo de forma virtual o disfrutar de una obra de teatro retransmitida por internet son algunas de las opciones de ocio que están floreciendo gracias a la cuarentena. Por lo tanto, no hay excusa para no hacer ejercicio o no culturizarse, pues redes como Facebook o Instagram, entre otras plataformas, facilitan el entretenimiento en casa.

Diversión para los niños

A veces cuesta mantener entretenidos a los más pequeños, ahora que no tienen colegio. Por ello, hay muchas personas que están colaborando por divertirlos en sus redes sociales.

Los Titiriteros de Binéfar: es una compañía teatral aragonesa que publica cada día vídeos en directo en los que cuentan un cuento, cantan o recitan un poema. Todos los días a las 10 horas.

Fàbrica de Paraules: un colectivo artístico de Alicante que sube todas las mañanas un nuevo cuento para los más pequeños. Todos los días a las 9 horas .

. Yo Soy Ratón: conciertos en pijama para hacer más amenos los días en casa. Todos los días .

. Te Fieltro Muxo: cuentos para los más pequeños. Todos los días a las 18 horas .

. Trastadas de mamá: Patricia, cuentacuentos y experta en el fomento de la lectura, narra historias todas las mañanas. Todos los días a las 11 horas.

Cultura y arte

Los museos, el teatro y la pintura nunca habían estado tan al alcance de todos. Gracias a la iniciativa de algunas galerías y compañías, ya es posible hacer visitas virtuales y ver diferentes obras solo utilizando las redes sociales.

Conciertos

Aunque no se pueda ir a un estadio o a una sala, se puede acudir a un concierto, aunque sea online. Los artistas están amenizando la cuarentena, tanto la suya como la de sus seguidores, en sus redes sociales con pequeños conciertos, tanto en solitario como en grupo.

Cocina

Con la familia reunida, es una buena ocasión para recrearse en la cocina y preparar suculentos platos para todos los que están encerrados en casa. O quizá es un buen momento para aprender algunas nociones de este arte.

Yo me quedo en casa cocinando: los "secretos" de la cocina de los grandes chefs. Todos los días .

. Entre dos tazas de café: festival online de baristas y amantes del café. Todos los días .

. Taca! Y a comer: para aprender a cocinar los platos más reconocidos sin salir de casa.

Deporte



Siempre es un buen momento para mantenerse en forma, incluso aunque no se pueda salir de casa. Unas clases impartidas por instructores te pondrán en forma durante la cuarentena.

Bailates: esta escuela de zumba y pilates de Cádiz emite clases online en Facebook e Instagram.

Romina Trainer: una entrenadora personal que comparte rutinas para seguir cada día, a través de su página de Facebook.

Yo me muevo en casa: entrenadores como Paula Butragueño, Cesc Escolà ('OT 2020') o Isabel del Barrio ofrecen planes de entrenamiento en directo en sus perfiles. Todos los días .

. Mundo en forma: el entrenador y nutricionista Joel Torres comparte consejos de salud y deporte para estos días en casa.

Morales Box: para los amantes del boxeo, Cristian Morales comparte pequeñas sesiones de entrenamiento en Instagram.

Rediamss: aquellos que practiquen pilates pueden seguir las rutinas de Mai.

Libros y cómics

En el ebook de El Paciente no he conseguido ofrecer un buen precio, he decidido que lo voy a poner gratis hasta que pase #CoronavirusEsp, para ayudar a la gente a #YoMeQuedoEnCasa



El link 👉🏽https://t.co/08KjXjRj0e. Os agradezco RT a este tuit y al de arriba. — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) March 14, 2020

La lectura siempre es una buena forma de entretenerse y distraerse de la rutina en casa. Por ello, un buen libro un cómic pueden ser una gran vía de escape para esta cuarentena.

Juan Gómez Jurado: el escritor regala su novela 'El paciente' en formato eBook y ha bajado el precio de sus otros libros.

Blas Ruiz Grau: el autor regala sus 4 novelas de crímenes.

Karras Cómics: el dibujante de comics El Torres ha subido algunos de sus cómics y ha dejado gratis el catálogo completo de su editorial.

El Vosque: autores de cómics han subido sus obras para disfrutarlas gratis.

Entretenimiento

Movistar abre su TV a todos, seas del operador que seas. Aumentamos nuestra oferta de entretenimiento con el refuerzo de los contenidos infantiles.



Toda la información 👉️ https://t.co/d4zmJQi4g4 — Movistar+ (@MovistarPlus) March 12, 2020

No hace falta decir que la televisión y las plataformas de streaming son las grandes amigas de la cuarentena. Tienen una gran oferta de entretenimiento: series, películas, programas... Pero hay algunas que están yendo más allá durante este encierro en casa. Y lo mismo sucede con tiendas de videojuegos u otras cuentas en redes que se están volcando en la cuarentena.