ATA advierte que "si no se suspende" la cuota de autónomos "instarán a todos a que causen baja"

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido al Gobierno central que si el martes el Consejo de Ministros no aprueba la "suspensión" de la cuota de autónomos durante los dos próximos meses y "garantiza" la prestación de paro "instarán a que todos causen baja y no se vuelvan a dar de alta hasta que pase esta situación".

"Si no se aprueba la suspensión de la cuota de autónomos durante dos meses instaremos a que todos causen baja y no se vuelvan a dar de alta hasta que pase esta situación", además de que "atascaremos las solicitudes de prestación de cese de actividad e instaremos a todos los autónomos a hacer los ERTE correspondientes en sus plantillas", dado que en una situación como la actual "en la que no hay ingresos tampoco tiene que haber pagos a las administraciones".

Así se ha pronunciado Amor, que ha señalado que "se estima que la pérdida para los autónomos en los dos próximos meses estaría entre los 16.000 y 18.000 millones de euros", y en las que ha vuelto a mandar un mensaje de ánimo a todo el personal sanitario que "trabaja con ahínco para ganar la batalla a este virus", ha pedido a la sociedad que "tiene que quedarse en casa" y también ha lanzado un mensaje de ánimo a los autónomos que "están en una desolación absoluta".

Ha recordado que está en marcha un servicio de asesoramiento en el 900 10 18 16 y a través de la web de ATA en el área de 'Consulta'. "Llevamos recogidas desde el miércoles más de 15.000 consultas de atención y seguimiento, ya que a la desolación se une la desinformación y soledad con la que se están encontrando muchos autónomos", lamenta Amor.

También ha querido transmitir al Gobierno central que apoyan el estado de alarma, pero "no puede demorar ni un minuto más medidas económicas ante la grave situación que se está viviendo", ha afirmado, para añadir que "hay que proteger a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en general, a la sociedad". "Estamos ante una situación extraordinaria que requiere medidas contundentes y extraordinarias", ha aseverado.

Así, ha reclamado de nuevo que "se suspenda" la cuota de autónomo y las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas los dos próximos meses y ha pedido "garantizar la prestación de paro de forma automática y por fuerza mayor a los autónomos, y flexibilizar y hacer automáticos los ERTE que se van a producir para garantizar el empleo de nuestros trabajadores, la protección social y garantizar la viabilidad de nuestras empresas y autónomos".

"Instaremos a todos los autónomos a que se den de baja hasta que pase toda esta situación", porque "no pueden estar cotizando sin tener ningún tipo de ingreso", insiste el presidente de ATA, que agradece la "responsabilidad" de los trabajadores de los autónomos, que "están demostrando un ejemplo de solidaridad".

"Del Gobierno depende que los superemos con una recuperación pronta y real o lo superemos con unos vientos de cola que nos lleven a una profunda crisis", ha concluido Lorenzo Amor.