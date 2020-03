Sánchez detalla las restricciones de estado de alarma: "Las medidas son drásticas y tienen consecuencias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado por la noche para contar en detalle las restricciones del estado de alarma decretado por la crisis causada por la epidemia del coronavirus y ha advertido de que "las medidas son drásticas y tienen consecuencias".

Sánchez ha informado este sábado que la autoridad competente en todo el Estado será el Gobierno de España" y ha añadido que en virtud de esta decisión, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y todos los cuerpos policiales autonómicos y locales quedarán bajos las órdenes directas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, ha señalado que el estado de alarma entrará en vigor esta noche y ha apelado a la unidad de todas las fuerzas políticas porque vienen "semanas difíciles de sacrificios".

Así se ha pronunciado tras un Consejo de Ministros extraordinario en el Palacio de la Moncloa para decretar el estado de alarma que se ha prolongado más de siete horas y que se ha celebrado de manera presencial. De hecho, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha participado en esta reunión interrumpiendo el proceso de cuarentena al que se había sometido por estar en contacto con su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dado positivo en Covid-19.

"España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias"

Sánchez ha asegurado que España se enfrenta a "una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias" y ha justificado que el Consejo de Ministros tome ahora la decisión de aprobar el Estado de alarma alegando que la situación no es "estática" y hay que ir adaptándose a este escenario "tan dinámico".

No le va a "temblar la mano" para "ganar al virus"

Además, el presidente del Gobierno ha dejado claro que no les va a "temblar la mano para ganar al virus". "Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud de las personas", ha proclamado, antes de enumerar las medidas "drásticas" que va a tener que poner en marcha.

Asimismo, Sánchez ha señalado que las medidas afectan a todo el territorio español durante 15 días y podrán "prorrogarse con la autorización del Congreso si fuera necesario". "A partir de hoy, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España", ha añadido, para añadir que este decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo sábado por la noche.

La primera victoria, frenar la curva

Sánchez ha avanzado que "la primera victoria" en la lucha contra la pandemia del coronavirus será conseguir que "la curva" de contagios no suba en forma de "flecha", sino de manera "más lenta".

Sánchez, en la comparecencia posterior a la sesión del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado el decreto del estado de alarma como consecuencia de la propagación del coronavirus por España, ha destacado que todas las administraciones, en todo el país, tendrán que encaminarse a "reducir" la epidemia y "por fin eliminarla".

"Los esfuerzos darán sus frutos cuando el número de altas médicas sea superior a los nuevos infectados"

"La victoria será total", ha recalcado acto seguido, cuando esté lista la vacuna.

Al igual que en comparecencias anteriores, el jefe del Gobierno ha pronosticado "semanas muy difíciles" de "esfuerzos y sacrificios".

Esfuerzos y sacrificios, ha añadido, que "empezarán a dar fruto" cuando se logre "el primer objetivo".

Ese objetivo será "doblegar la curva de propagación": "Cuando veamos que la curva no sube en forma de flecha, sino más lenta", ha afirmado antes de sentenciar: "Cuando el número de altas médicas sea superior a los nuevos infectados".

Movimiento restringido

El decreto de alarma prohíbe la libre circulación de vehículos y de personas en toda España salvo para comprar alimentos o medicamentos, asistir a centros sanitarios e ir al trabajo, junto a otras situaciones excepcionales.

En concreto, las otras situaciones que contempla el real decreto son volver al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado de a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y por otras causas de fuerza mayor justificadas.

Además, el ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

Mando único

Sánchez ha anunciado que el Gobierno ha puesto todos los medios "civiles y militares, públicos y privados" bajo el mando del ministro de Sanidad para la gestión de la crisis y centralizar la atención a los afectados.

"Todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados se ponen a disposición del ministro de Sanidad"

De hecho, el ministro de Sanidad tendrá amplios poderes para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública ya que, junto con los ministros de Defensa, Interior y Transportes, tendrá competencias para actuar y dictar órdenes en todo el país bajo la dirección del presidente del Gobierno durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma, que será en principio durante los próximos 15 días.

Así, en virtud del real decreto, "todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados se ponen a disposición del ministro de Sanidad", que es quien se reserva las facultades para garantizar la equidad y la cohesión de la asistencia en todo el país", ha explicado.

Medidas de refuerzo del SNS

En lo que se refiere a las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el país, el real decreto establece que todas las autoridades civiles de la Administraciones Públicas del territorio nacional, y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad.

Además, las Administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencias, de los correspondientes servicios sanitarios, y se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública y de sus funcionarios también bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad para garantizar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.

Respecto a las medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el ministro de Sanidad podrá impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.

Igualmente, podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica.

También se le faculta para practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.

Impacto económico, a partir del martes

Sánchez ha afirmado este sábado que se prevé un "impacto de envergadura" en la economía española debido a la crisis del coronavirus, si bien ha asegurado que el Gobierno hará "todo lo que esté en su mano" para amortiguar los efectos económicos y sociales.

"Ahora mismo el escenario es muy cambiante, pero es evidente que el impacto económico va a ser grande", ha admitido Sánchez, quien ha tildado de "impacto de envergadura" las consecuencias del coronavirus conforme a las previsiones de los distintos organismos internacionales, comunitarios y nacionales.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno no va a abstraerse ni a eludir su responsabilidad, ya que, ha reconocido, "mucha gente" va a verse "desgraciadamente" damnificada por las medidas para frenar la propagación del virus para defender "lo más importante", la salud pública.

Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo va a dar respuesta en el próximo Consejo de Ministros del martes, como hizo ya el pasado 10 de marzo, a las "muchas realidades" que van a surgir como consecuencia de la declaración del estado de alarma en España.

A "trabajadores, autónomos, pequeños y medianos empresarios, economía social y empresarios" les ha prometido que "el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano para amortiguar los efectos económicos y sociales de esta crisis".

Restricción de movimientos

El Real Decreto para declarar el estado de alarma ante el Covid-19 que ha aprobado este sábado de forma extraordinaria el Consejo de Ministros incorpora dos cambios fundamentales con respecto al borrador inicial difundido a última hora de la mañana: permite movimientos limitados restringidos de forma individual en todo el país y entra en vigor esta misma noche, y no el lunes. Las Fuerzas de Seguridad y hasta la Fuerzas Armadas, si fuera necesario serán las encargadas de que se cumpla.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los escenarios en los que se permiten los desplazamientos abandonando el domicilio se refiere a salidas "individuales".

El Gobierno permite que los ciudadanos salgan de sus casas con una serie de "requisitos", entre los que no se contempla "irse a cenar a la casa de un amigo o el ocio". "No podrán ir a una terraza, a la montaña o a una estación de esquí", ha añadido.

"Los ciudadanos no podrán ir a una terraza, a la montaña o a una estación de esquí"

De acuerdo al Real Decreto, se permite salir de las casas para ir y volver al trabajo, asistir a centros sanitarios, comprar alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, cuidar de las personas que lo necesiten por su dependencia o también para ir a entidades financieras o de seguros. Aquí se incluye también necesidades como pasear a un perro.

En cualquier caso, el texto del Gobierno hace mención a "causas de fuerza mayor o situación de necesidad" o "cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada" en los casos en los que se permite salir de los domicilios en prevención para evitar la propagación del coronavirus.

En el turno de preguntas, el presidente ha explicado que cualquier español en el exterior puede volver a España, siempre que justifique su residencia, y desde ese momento tendrá, como el resto de ciudadanos, limitados sus movimientos dentro de las excepciones mencionadas en el Real Decreto.

Restricción del tráfico aéreo

El presidente ha asegurado que a partir del lunes, aunque se llegará a aplicar en cuestión de "dos o tres días más", las compañías aéreas restringirán en un 50 % el tráfico aéreo en toda España.

Sánchez ha respondido sobre las restricciones hacia los dos archipiélagos de Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que el tráfico aéreo se recortará a la mitad en toda España.

Lo que se ha acordado es "a partir del lunes, que no va a ser el lunes, van a ser dos o tres días más porque va a llevar su tiempo, que las compañías aéreas restrinjan en un 50% su tráfico aéreo".

"No estamos actuando sobre los territorios, estamos actuando sobre los ciudadanos, vivan donde vivan", ha añadido.

Sin ideologías ni territorios

El presidente ha pedido a los presidentes de todas las comunidades, con los que el domingo se reunirá de manera virtual, que dejen sus diferencias y se sitúen detrás del Gobierno para luchar contra el coronavirus.

Ha advertido, en este sentido, que deben tener claro que solo hay una misión y es la de vencer al virus. Por ello, ha insistido en que en esta luchar "no hay colores políticos, ni ideologías, ni territorios, sino que los ciudadanos son lo primero".

Sánchez ha añadido que en ocasiones en España "somos" 17 comunidades autónomas, pero en ocasiones hay que ser "el gran país que somos" y estar con el Gobierno para dar una respuesta común. Por ello, ha recalcado que es necesario coordinarse, cree que escucharse es una obligación al igual que mantener una "unidad de acción indispensable.

Regreso desde del extranjero

Sánchez ha asegurado que los españoles que estén en el extranjero por motivos laborales o vacacionales y que tengan domicilio en España podrán volver "sin problema" pese a la declaración del estado de alarma, al igual quienes estén en segundas residencias.

No obstante, el jefe del Ejecutivo ha recordado que quien regrese tendrá que verse sometido a las mismas restricciones que el resto de ciudadanos que están bajo el estado de alarma, es decir, no salir de casa si no es para comprar comida o medicamentos, sacar dinero, pasear al perro o acompañar a personas enfermas o incapacitadas.

También, ha ejemplificado, podrá desplazarse quien viva en Segovia y trabaje en Madrid, aunque en ningún caso podrá desplazarse nadie a otra provincia (ni tampoco en su ciudad) para visitar a un amigo u otro tipo de ocio.

Debate interno en el Consejo de Ministros

El presidente ha defendido "las muchas horas" de debate interno que se ha producido en el Consejo de Ministros para aprobar el decreto del estado de alarma porque "ha sido enriquecedor".

"Tanto el vicepresidente (Pablo Iglesias) como el resto de ministros y ministras hemos tenido un debate sosegado, intenso y muy detallado sobre la casuística e instrumentos" que necesita el decreto aprobado, ha explicado Sánchez durante la comparecencia que ha ofrecido este sábado en el palacio de La Moncloa.

Se ha referido con estas palabras a las informaciones que se han ido publicado durante la jornada de este sábado en las que se ponía el acento en supuestas discrepancias entre los ministros del área económica y los de Unidas Podemos, en concreto Pablo Iglesias y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Diferencias que se habrían centrado, según estas informaciones, en el calado de las medidas económicas para paliar el impacto de la pandemia de Covid-19.

Sánchez ha indicado que han sido "muchas horas de debate", unas siete en concreto, pero ha apelado a la "discreción y la confidencialidad" que por ley deben tener las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Las discusiones han pretendido "el mejor decreto" para lograr la protección de la salud pública de los ciudadanos.

Elecciones vascas y gallegas

Sánchez ha manifestado que ve "poco razonable" que se celebren las elecciones vascas y gallegas, convocadas para el próximo 5 de abril, pero ha querido dejar claro que es una competencia de los presidentes regionales, por lo que serán ellos los que tomen la decisión.

Según el presidente, el viernes habló con los presidentes vasco y gallego, Iñigo Urkullu y Alberto Núñez Feijóo, quienes le trasladaron que el próximo lunes tratarán este asunto con los diferentes partidos políticos de sus comunidades para "evaluar la situación" y será entonces cuando decidan "si proponen la suspensión de las elecciones hasta que pase esta crisis".

"Quedamos a la espera de la decisión que tomen y a partir de ahí, actuaremos. Desde el Gobierno creemos que es poco razonable celebrar las elecciones con estas medidas de restricción. La competencia, en todo caso, corresponde a ambos", ha dicho.