Chivite aboga por un decreto del euskera con "garantía jurídica" y Esparza irá "al juzgado" si no hay "igualdad"

María Chivite, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, ha asegurado que el Gobierno "está trabajando de manera interdepartamental para construir una norma con plena solidez y plena garantía jurídica" y ha recordado que este mismo miércoles se conoció el dictamente del Consejo de Navarra, que establece que "se puede considerar como mérito el euskera en la zona no vascófona sin necesidad de modificar la ley".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que su objetivo es "lograr el mayor grado de consenso social, político y sindical" en torno a la nueva normativa y ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para "dejar fuera de la lucha partidista la política lingüística".

"El compromiso de este Gobierno es con una política lingüística que responda a la realidad de nuestra Comunidad, que atienda a la demanda, que garantice un buen servicio a la ciudadanía y que parta del hecho de sacar el euskera de ser arma arrojadiz a situarse en un concepto de valor patrimonial común", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "la pasada legislatura hemos sufrido una política lingüística sectaria, que no respondía a la racionalidad ni a la realidad sociolingüística de Navarra, sino a las obsesiones del nacionalismo vasco".

Esparza ha asegurado que ahora las formaciones nacionalistas quieren "marcar el camino" al Gobierno de Navarra y "vuelven a insistir en la valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona". "Dicen que la nueva norma tiene que ser garantista para los vascoparlantes pero no hablan ni media palabra de respetar la igualdad de oportunidades para el acceso a la función pública, ni media palabra de respetar la realidad sociolingüística de la zona no vascófona, de defender los derechos del 98 por ciento de los habitantes de la zona no vascófona que no saben euskera", ha señalado.

Tras ello, el portavoz de Navarra Suma ha dicho que "no vamos a permitir que se trate a unos navarros como ciudadanos de primera y a otros de segunda, y si tenemos que ir al juzgado iremos al juzgado, lo digo con absoluta tranquilidad pero con firmeza". No obstante, ha dicho a Chivite que "si necesita ayuda para defender la igualdad de oportunidades en nuestra tierra, tendrá nuestra mano tendida".