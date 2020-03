El Gobierno empieza este martes a derogar la Lomce sin mejorar aún las becas y la formación de los docentes

El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de una nueva ley educativa que derogará la LOMCE, la norma que el PP aprobó casi en solitario con su mayoría absoluta en 2013 y que el resto de fuerzas se conjuraron en cambiar en cuanto fuera posible. Con un año de retraso por el adelanto electoral del 28-A y los meses de Gobierno en funciones que le siguieron, el Consejo de Ministros aprueba de nuevo el proyecto de ley que vio la luz por primera vez e febrero de 2019, pero que nunca llegó al Congreso.

El texto que está previsto que se acuerde este martes se espera que sea tan igual al que se aprobó el año pasado que no incorporará de momento las novedades que anunció hace unas semanas en el Congreso la ministra de Educación, Isabel Celáa, en materia de becas y de formación del profesorado. En los dos casos, se trata de proyectos más a medio plazo.

Celáa anunció un plan de prácticas «tuteladas» para los profesores y un estudio de la formación que hoy reciben. Pero para aprobarlo el Gobierno se dará un plazo de un año desde que entre en vigor la ley. En ese tiempo, además, los sindicatos educativos esperan que el Gobierno negocie con ellos unos cambios que puede trastocar el "tablero" actual de los centros educativos, al tener que dedicar a docentes a ser tutores de los profesores recién llegados.

Para ello faltan más de doce meses, porque antes el proyecto de ley tiene que empezar su tramitación parlamentaria con la toma de consideración y un proceso de enmiendas por parte de todos los grupos.

En su nueva ley educativa -que recibirá el nombre de LOMLOE- el Gobierno también quiere cambiar la orientación de las becas. Hoy, la LOMCE tiende a premiar el expediente y quiere que las ayudas vuelvan a dirigirse especialmente a quien tiene dificultades para pagarse los estudios.

Para ello, Celáa anunció que la nota para poder optar a una beca bajará de 5,5 al 5. También adelantó su intención de revisará junto a la Agencia Tributaria los umbrales para garantizar la progresividad del sistema, una cuestión que tampoco se espera que quede plasmada este martes.

Proyecto de 2019

El proyecto de ley es calcado al que se aprobó en febrero del año pasado antes de que el Gobierno quedara en funciones. Hace semanas, así lo comunicó Celáa a los sindicatos de Educación, con la explicación de que cambios muy drásticos en el texto que se aprobó en febrero del año pasado restarían celeridad al proceso porque sería necesario pedir un informe al Consejo de Estado. Lo que sí tuvo tiempo de aprobar el Gobierno el año pasado fue la derogación de algunos aspectos de la LOMCE, relativos al número de alumnos por aula o a las horas lectivas que deben impartir los profesores.

Entre los elementos que ya figuraban en el proyecto de ley de 2019 figura la eliminación de la elección de itinerarios en 4º de la ESO –a los 15 años–, de manera que todos lo graduados lo serán en un único título. También queda abolida definitivamente la reválida al final de la ESO.

Siempre según el proyecto de ley ya existente, a ley contemplará evaluaciones de diagnóstico en 4º de Educación Primaria y 2º de ESO que no podrán ser utilizados para hacer clasificaciones de centros educativos.

Religión y concertada

La asignatura de Religión no contará en la nota media y será verdaderamente optativa, sin una materia espejo que deban cursar los alumnos que no la elijan. Además, la nueva ley introduce en Primaria y ESO la asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Los itinerarios, además, pondrán una especial atención a la prevención de la violencia de género y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

A este respecto, la ley no prohibirá la segregación por sexos, pero reconocerá una "atención preferente" a los colegios que no lo hagan. Entre los centros que aspiren a un concierto o a mantenerlo, la ley "priorizará" a los que no segreguen. Los centros concertados que aún así quieran mantener la separación de alumnos y alumnas "por su género o su orientación sexual", deberán "necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas".

Infantil y FP

Según los planes detallados el año pasado por el Gobierno, la ley que sucederá a la LOMCE impulsará la educación de 0 a 3 años y la Formación Profesional, de manera que los alumnos de FP que obtengan el grado básico recibirán el título de graduado en ESO.

Celáa ya aseguró hace unas semanas en el Congreso que la intención del Gobierno es consensuar los contenidos con las comunidades autónomas. Según el proyecto de ley aprobado pero no tramitado en 2019, la LOMLOE recuperará el modelo de curriculum compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, con el 55% de contenidos y materias serán competencias del Estado en comunidades con dos lenguas oficiales y el 65% en las que solo tengan una.

En los centros, se excluirán criterios "discriminatorios" en el sistema de admisión y la ley prevé dar más "autonomía" en los colegios, reforzando también la posición de los miembros de toda la comunidad educativa -incluidos padres y madres- en el consejo escolar.