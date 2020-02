El siguiente paso que Fani y Christofer, de 'La isla de las tentaciones', buscan dar en su relación: ¡quieren ser padres!

Por mucho que alguien se haya resistido a no saber absolutamente nada de La isla de las tentaciones, uno de los últimos realities de Mediaset, no hay quien no haya escuchado o leído aquello de "¡Estefaníaaa!". Así, este grito que Christofer lanzaba desesperado a su novia ya es parte de la historia de la televisión, aunque él mismo lo haya reconocido como uno de los peores momentos de su vida.

Sin embargo, parece que después de la tempestad llega la calma y, aunque Christofer y Fani abandonaron la isla separados, seis meses después de su ruptura confesaron que estaban juntos de nuevo y que volvían a darse una oportunidad. Poco después de esta declaración, ella ponía rumbo a Honduras, como una de las concursantes de Supervivientes 2020, no sin antes anunciar sus planes de boda.

Ha sido en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez donde Fani ha contado el nuevo paso que quiere dar en su relación con Christofer: ambos quieren tener un hijo. Así lo ha confesado la propia concursante en una conversación nocturna con Bea Retamal, ganadora de GH 17 y, ahora, una de sus compañeras con la que parece haber congeniado a la perfección. Fani también ha aprovechado su paso por la isla para hablar de su familia, de la inexistente relación con dos de sus hermanas y de su difícil infancia.

Un nuevo miembro en la familia

Fani ya tiene un hijo de una relación anterior porque, según ella misma ha confesado, sentía la necesidad de que alguien le "amara de verdad". Además, la concursante ha añadido que Christofer, con quien mantiene una relación desde hace 7 años, ya lleva más de tres pidiéndole ir en busca de un nuevo miembro para la familia, algo a lo que ella se negaba por su situación económica que parece haber cambiado desde su aparición en la televisión. "Ahora que la tenemos, pues le he dicho que para adelante", ha asegurado Estefanía.