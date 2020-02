La dura infancia de Fani: víctima de acoso escolar y una familia desestructurada

El programa Socialité de Telecinco ha destapado la infancia difícil que ha tenido Fani Carbajo, una de las concursantes de La isla de las tentaciones de las que más se habla tras su infidelidad y ruptura con Christofer.

Según han contado algunos de sus antiguos compañeros de colegio, Fani llegó a ser víctima de acoso escolar y agresiones físicas en esa etapa que, según Socialité, ha marcado su carácter. "Mis amigas iban al colegio con ella, y yo sé que a ella le han pegado y por eso tiene una brecha y una calvita en la cabeza", ha dicho uno de sus conocidos.

"Se metían con su físico, la llamaban 'morro pato'... Su mote era ese, y 'morro pato' se ha quedado para toda la vida en el barrio y en todos los lados", ha añadido.

Otra compañera de colegio de Fani ha comentado a Socialité que su infancia no fue nada fácil y que, pese a ello, "era una chica muy cariñosa". "Fani siempre ha sido una chica de barrio súper transparente, súper alegre, muy agradable", ha asegurado.

Sobre su complicada historia familiar habló la propia Fani en una reciente entrevista para Lecturas. Según ha contado, tiene dos hermanas pequeñas de distinto padre, y sufrió "un martirio" con el progenitor de su hermana menor: "Mi madre nos llevó a vivir con el padre de mi hermana pequeña. Con él empezó el infierno para mí".

Según Fani, él ha sido el motivo por el que su madre las abandonó. "Viví situaciones violentas y muy fuertes hacia mi madre y hacia mí, con cinco o seis años. Es el causante de que ella se fuera", ha dicho.

"Mis hermanas no sufrieron la violencia de este señor, yo sí. Ojalá hubiera tenido la misma infancia que mis hermanas", ha admitido. Respecto a ellas, Fani ha indicado que no mantiene en la actualidad ningún tipo de contacto. "Somos tres hermanas de padres distintos, no nos hemos criado juntas y cada una ha estado con una familia desde que mi madre nos dejó", ha añadido.

Tras este abandono, Fani fue pasando por diferentes hogares de familiares "que no aguantaron" y ya de adolescente intentó vivir con su padre, "pero yo era indomable", ha recordado en dicha entrevista en Lecturas.

La exnovia de Christofer ha reconocido además que ni si quiera sabe quién es su padre biológico. "Mi madre se fue de gira con una tía mía que era artista, y al volver le dijo a mi padre que estaba embarazada. No creo que mi padre, el hombre que me ha criado, tuviera problemas en hacerse la prueba de paternidad", ha asegurado Fani.