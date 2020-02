Estefanía y Christofer, de 'La isla de las tentaciones', se casan: "Me da miedo que Fani me sea infiel en 'Supervivientes"

Entre idas y venidas, después de saltar a la fama por su participación en La isla de las tentaciones, la vida de Estefanía y Christofer ha dado un giro de 180 grados.

Tanto que ella ahora mismo se encuentra en Honduras, donde este jueves arranca una nueva edición de Supervivientes en la que ella es una de las concursantes estrella.

Pero antes, tanto la madrileña como su novio Christofer han querido anunciar algo importante: se casan. A través de una exclusiva en la revista Lecturas, cuentan que, tras el infierno que han pasado, se casan este verano. "En verano, con el calor", dicen.

Las adaristas y carpeteras esperando la exclusiva en Lecturas de Adara y GM.

La revista lecturas: pic.twitter.com/YHbljtxpsk — FlorDeLoto🌺 (@flordeloto_0) February 19, 2020

"Me gustaría que la boda durara dos días", declara la madrileña, que asegura que el chileno le pidió matrimonio con un anillo de diamantes: "Ya me lo había pedido en 2016 en Torrevieja, ahí nos hicimos pareja de hecho".

Por su parte, él, que tan mal lo pasó en La isla de las tentaciones tras ver a su novia manteniendo un affaire con otro hombre, admite que vuelven los fantasmas del paso por la próxima participación de su chica en Honduras. "Me da miedo que Fani me sea infiel en Supervivientes", confiesa. Pero ella le tranquiliza: "Quiero que sepa que no volveré a serle infiel", admite. "Me ha dicho que permanezca siempre a 50 metros de los chicos".