Fani y Christofer confiesan que están juntos y ella le pide perdón "delante de España" en 'La isla de las tentaciones'

Fani Carbajo y Christofer Guzmán fueron este jueves la sorpresa de la noche en el especial de La isla de las tentaciones. Los concursantes del reality dieron que hablar tras la infidelidad de la madrileña, el grito viral "¡Estefania!" y el abandono del joven de República Dominicana. Pero lo que nadie sabía era si se habían dado una segunda oportunidad. Y así fue: "Estamos muy bien", contaron.

Las parejas y ex parejas del programa se reunieron con Mónica Naranjo seis meses después de su experiencia para contar lo que vivieron tras su regreso a España. Al principio, Fani acudió sola a la cita, donde empezó criticando el comportamiento de Rubén, su amante en la isla. El coctelero abandonó el reality sin ella: "Me dejó tan sola", se quejó la de Vallecas.

En esta emisión ambos se reencontraron tras medio año sin mediar palabra e hicieron las paces, aunque lo mejor estaba por venir: Christofer entró al salón donde estaban reunidas su novia y la presentadora para confirmar que siguen juntos y, según apuntaron, "mejor que nunca".

Fani se disculpa: "Te quiero"

Christofer y Fani se besan al anunciar su reconciliación tras 'La isla de las tentaciones'. MEDIASET

"Para mí fue un capitulo, de los más duros de mi vida. Fani ha aprendido, soy feliz, la he perdonado y tengo que seguir adelante. Estamos muy bien, avanzando", explicó el chileno, que se mostró muy cariñoso con su novia, que aprovechó el momento para pedirle perdón "delante de toda España".

"Sé que me he portado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenia la necesidad de hacerlo", le dijo ella antes de fundirse en un abrazo. En este sentido, Christofer aseguró que el amor había ganado la batalla al orgullo y que ambos habían rectificado algunos detalles en su relación, aunque "Fani sigue siendo Fani".

La conductora del espacio de Mediaset quiso saber por qué decidieron volver: "Salí de La isla de las tentaciones y llegué a mi casa. Necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Supe que echaba mucho de menos a Christofer. Pensaba: '¡Qué has hecho!'. Empecé a llamarle, a enviarle mensajes y a pedirle perdón. Al final me perdonó", explicó la madrileña.

El triángulo amoroso de Christofer y Fani generó furor entre los espectadores. Algunas personas aseguraban que la pareja se había perdonado, ya que rápidamente empezaron a circular fotografías de ellos juntos por Internet. Tras confirmarse su reconciliación, los usuarios reaccionaron en las redes sociales, anonadados ante la decisión de Christofer de perdonar a su pareja.

#LaIsla6mesesDespués

Todo Twitter y toda españa enterandose de que Fani y Christofer han vuelto pic.twitter.com/UXsbIQ6aY1 — Jose ✈️ (@josiitogf896) February 13, 2020

-Yo: sé desde hace 1 mes que Fani y Cristopher están juntos

-Also yo hoy viendo que han vuelto:#LaIsla6MesesDespuespic.twitter.com/DnZLnYOCQ4 — 🦄 (@girlpwer7) February 13, 2020

Pues se acabó esta fantasía de programa #LaIsla6MesesDespuespic.twitter.com/EV5tMBtwhD — peri potota (@T5Comento) February 13, 2020

CHRISTOFER AMIGO DATE CUENTA, SOLO VUELVE CONTIGO PORQUE EL OTRO LE DIO CALABAZAS #LaIsla6mesesDespuéspic.twitter.com/zvGg1C5f6S — (Anna)logía (@annajc_) February 13, 2020