Christofer rompe su silencio tras 'La isla de las tentaciones': "El momento '¡Estefaníaaa!' fue el peor día de mi vida"

Christofer ha roto su silencio en su primera entrevista tras su participación (y marcha) en el reality La isla de las tentaciones. En una conversación con Sandra Barneda este viernes en El debate de las tentaciones, el exnovio de Fani ha reconocido que está pasando por "una situación muy difícil" y que el paso por el programa ha sido "la peor época de mi vida".

A diferencia del resto del debate, que se realiza siempre en directo, la entrevista con Sandra Barneda fue grabada con antelación a petición de Christofer, que también pidió que no se pusiesen imágenes del reality, sobre el que confiesa que no ha visto. "Yo ya lo he vivido, no me hace falta ver nada más, no se me olvida nada", ha dicho al respecto. Su marcha del programa y su ruptura con Fani tras su infidelidad, acontecimientos emitidos esta semana en televisión, han sido lo más comentado sobre el exitoso reality de Mediaset.

En este sentido, ha admitido que ha querido mantenerse "al margen de todo, de cualquier comentario, de cualquier imagen, porque para mí no ha sido fácil. Ha sido una experiencia muy difícil. Quien más me preocupa es mi familia, mi madre, mi hermana...".

Christofer ha asegurado que participó en La isla de las tentaciones porque "era el sueño de mi pareja, no fui obligado o forzado, yo fui el primero en apoyarlo". Además, ha reconocido que se arrepiente de haber ido al programa: "Por lo sufrido... No está compensado".

No obstante, ha dicho que sabía dónde se metía cuando aceptó acudir al reality, "pero estaba tan seguro de mí mismo y de ella... Porque en todo el tiempo que hemos estado no me ha dado ni pizca para desconfiar un solo momento de ella. Fue una decepción muy grande", se ha lamentado.

La entrevista también ha dado para hablar del momento "¡Estefaníaaaa!", el grito de Christofer cuando descubrió la infidelidad de su novia que se ha vuelto viral en las redes sociales. "España es así, que se lo toma a mofa y risa lo de Estefanía, y lo peor de todo es que cuando dicen lo de Estefanía lo enfocan a ella, no lo enfocan a ese dolor que tuve yo ese día. Para mí ese día fue el peor día de mi vida", se ha sincerado.

Christofer ha explicado que ese momento fue "como si algo dentro de ti se rompe. Fue muy difícil. Fue como que algo dentro de mí se murió, me quería morir ese día". Desde entonces, el exconcursante ha tratado de llegar a alguna conclusión del porqué de esa infidelidad por parte de Fani. "La única conclusión que me queda, que es la que tengo en mente, es que llegas a un sitio, una villa de lujo, playas paradisíacas, chicos guapos... Desconectas de tal manera que se te olvida todo". Sin embargo, él ha reconocido que no se olvidó de ella "ni un día".

Tras conocer la infidelidad, "decidí no ver más imágenes porque sufrí tanto ese día... Es que me destrocé de tal manera que ya no podía más. Se hicieron los días muy largos, horas, minutos, no dormía, no comía... Fue muy difícil. De hecho, no quería dormir porque cada vez que me iba a la cama se me venían las imágenes. Ahí, un compañero, Gonzalo, se quedaba conmigo hasta el final", ha contado Christofer.

Por último, el exconcursante de La isla de las tentaciones también se ha referido a la hoguera de confrontación con Fani, momento emitido el pasado martes, y ha reconocido que no se esperaba esa reacción de frialdad por parte de su novia. "Nunca me imaginé esa confrontación así. Mi mayor deseo era llegar, verla, y por lo menos, un abrazo". Tras lo ocurrido allí, Christofer ha confesado que le dijo a Fani "que se quitara el anillo porque para mí era una prueba de amor de cuando le pedí matrimonio".