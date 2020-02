Confirmado el primer portugués con coronavirus, a bordo de navío parado en Japón

Las autoridades portuguesas han confirmado este domingo el primer caso de un nacional infectado con coronavirus, un hombre de 41 años que trabaja como tripulante en el crucero Diamond Princess, amarrado al sur de Tokio.

El caso ha sido testado por "autoridades de salud japonesas", según indicó el Ministerio de Exteriores portugués en un comunicado remitido a la Agencia Lusa.

El hombre, identificado como Adriano Maranhão, trabajaba como tripulante en el Diamond Princess, actualmente amarrado en Yokohama (sur de Tokio) por cuarentena y donde se han registrado más de 600 contagios de coronavirus.

Desde el aislamiento al que está sometido en el navío, Maranhão ha hablado con los medios portugueses y ha criticado la forma en que la situación se está gestionando en el crucero.

"Me dieron la información (de que estaba contagiado), me pidieron que hiciera las maletas, porque iba a salir del barco, tendría que llevar mis cosas y contactar a la embajada y la compañía, porque al salir del navío, el navío ya no tenía responsabilidad sobre mí. Sentí incredulidad", ha contado a la emisora TSF.

Asimismo, cuestionó el uso realizado de mascarillas y guantes. "La mascarilla solo fue obligatoria al cabo de dos o tres días de comenzar la cuarentena. Después no. Los jefes nos prohibieron usar la máscara, porque solo los médicos podían autorizarla. Pasados unos días dijeron que estábamos obligados a ir con mascarilla. Pasados tal vez dos días nos dijeron que teníamos que ir con guantes", relató.

"El proceso fue muy lento y ni siquiera usamos las protecciones adecuadas", concluyó el portugués, que se declara "enfadado" por haber sido obligado a trabajar para pasajeros durante el tiempo de cuarentena, aunque se sospechara que podían tener el virus.

Desde que comenzó la propagación del coronavirus se han registrado en Portugal doce casos sospechosos, que tras ser analizados dieron negativo para el virus.