Caitlyn Jenner reaparece por primera vez con Kim Kardashian después de años enfadadas

Después de una gala de los Oscar que han dejado grandes momentos para el recuerdo colectivo –desde la capa reivindicativa de Natalie Portman hasta los cinco minutos de gloria de Gisela, sin olvidar el exitazo de las patatas españolas Bonilla a la Vista–, llegaron las fiestas privadas. Y, como suele ser habitual, la de Vanity Fair fue una de las que más celebrities congregó, estando entre los invitados (cómo no) lo más granado del clan Kardashian-Jenner, desde Caitlyn hasta Kylie. Y, no, no hubo bronca.

De hecho, Caitlyn ha compartido en su cuenta de Instagram una foto familiar en la que se la ve posar junto a Kim, al marido de esta, Kanye West –antes rapero, pero ahora inmerso en su carrera de líder espiritual–, y a su buena amiga Sophia Hutchins, con la que se le ha relacionado sentimentalmente. "Disfrutando de la fiesta en familia", ha apuntado la empresaria, dejando patente que la relación con Kim ha mejorado mucho.

La pelea de las Kardashian

Para los que no estén puestos en los dramas del multimillonario clan, hace tiempo que las cosas no marchaban bien entre alguno de sus miembros. Todo se remonta a 2015, cuando Caitlyn –siendo aún William Bruce– decidió divorciarse de su esposa Kriss y aceptar su verdadera identidad de género. Un momento que generó mucha expectación fuera de la familia, pero que no sentó demasiado bien a las hijas del matrimonio: Kendall y Kylie (por parte de Caitlyn) y Kourtney, Kim, Khloé y Rob (por la de Kriss).

Además, todo empeoró drásticamente, cuando Caitlyn publicó su libro Los secretos de su vida, donde no tuvo problemas en hablar de la vida personal de muchas de sus hijas –adoptó a las hijas de Kriss cuando contrajeron matrimonio–. Un detalle que supo muy mal a la más mediática de las Kardashian, Kim, quien ha estado hasta ahora sin dirigirle, prácticamente, la palabra a su madrastra.