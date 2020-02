Desde la capa de Natalie Portman al reivindicativo abrigo de Jane Fonda: los 'looks' más singulares de los Oscar

Con unos artistas con cada vez menos miedo a expresar sus ideales políticos, es normal que aprovechen un evento tan multitudinario como es la alfombra roja de los Oscar para usarla de escaparate.

Desde que Natalie Portman pronunciara su famosa frase "and here are the all male nominees" (y estos son todos los hombres nominados) en la entrega de premios de los Globos de Oro de 2018, la actriz no ha parado de hacer reivindicaciones por el reconocimiento del trabajo de las mujeres directoras.

Esta vez Natalie apareció en la alfombra roja con un vestido negro con adornos de encaje dorados, pero lo que de verdad llamaba la atención de su atuendo fue el mensaje que contenía. La actriz llevó una capa sobre el vestido con los nombres de las directoras ignoradas en las nominaciones de este año.

Natalie Portman llevando una capa con mensaje feminista. DAVID SWANSON/EFE

Lorene Scafaria, Lulú Wang, Greta Gerwig, Marielle Heller, Melina Macsoukas, Alma Harel, Celine Sciamia y Mati Diop. Mujeres que, según explicó, "son mujeres merecedoras, que han realizado obras extraordinarias pero que no han sido reconocidas con ninguna nominación".

Sandy Powell volvió a repetir el traje que llevó a los BAFTA por una buena causa. El traje, que originalmente era blanco, fue llenado en las últimas galas de premios con las firmas de actores grandes y mandatarios para subastarlo y ayudar a salvar Prospect Cottage, la casa del cineasta Derek Jarman.

Sandy Powell llevó a los Premios Oscar un traje destinado a fines benéficos. DAVID SWANSON/EFE

Spike Lee quiso rendir homenaje a Kobe Bryant luciendo un esmoquin morado con los ribetes amarillos, los colores de los Lakers. Además, en las solapas llevó bordado el 24, número de la gran estrella del baloncesto.

Spike Lee rinde homenaje a Kobe Bryant en la gala de los Oscar. GTRES

La actriz Margot Robbie llevó un precioso vestido de Chanel a la gala, su firma de confianza, al igual que la de Penélope Cruz. Pero lo curioso de este traje es que se trata de un diseño vintage de Alta Costura que emula al vestido que llevó Claudia Schiffer sobre la pasarela en 1994, hace 26 años. Las redes no tardaron en notarlo y se hicieron eco del homenaje.

1994 chanel couture worn by margot robbie / similar one worn by claudia schiffer on the runway pic.twitter.com/UnznTSK3Id — KYK (@kristenyoonsoo) February 10, 2020

Jane Fonda ha sido noticia últimamente por haber sido repetidamente arrestada por luchar contra el cambio climático (junto al actor Ted Danson). La actriz tiene un amplio historial como activista y no es extraño que apueste por la sostenibilidad en la alfombra roja.

Fonda dijo a finales de 2019 que no iba a comprarse más ropa para apoyar la lucha contra el cambio climático, por lo que este año ha decidido repetir el vestido que llevó hace 6 años en el Festival de Cannes firmado por Elie Saab Alta Costura. Pero lo más importante de todo su vestuario fue el famoso abrigo rojo que le acompaña en todos los viernes cuando se manifiesta para apoyar la lucha contra el calentamiento global.

La actriz Jane Fonda presenta el Oscar a la mejor película, durante la gala de la 92ª edición de estos premios en el Teatro Dolby. ETIENNE LAURENT / EFE

Otra actriz que siguió el ejemplo de Jane Fonda fue Elizabeth Banks. La directora de Los Ángeles de Charlie prefirió apostar por un vestido de Badgley Mischka que ya llevó en los Oscar de 2004, hace 16 años.

Elizabeth Banks reutilizando el vestido que llevó a los Oscar en 2004. RINGO CHIU/EFE

La actriz compartió la noticia en Instagram con este mensaje: "Orgullosa de usar mi vestido Badgley Mischka que llevé por primera vez en 2004, reimaginado por Wendi & Nicole, para crear conciencia mundial sobre la importancia de la sostenibilidad en la moda y el consumo en relación con el cambio climático".