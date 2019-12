Caitlyn Jenner habla de la mala relación que tiene con Khloé Kardashian desde que le comunicó su cambio de género

Caitlyn Jenner, actual concursante de I’m Celebrity… Get Me Out of Here!, se sinceró junto a los demás participantes de dicho reality hablando del proceso que llevó a cabo para realizar su cambio de sexo y de la reacción de sus hijos.

Jenner quiso compartir con los concursantes la reacción de su hijo mayor, Brandon Jenner, después de comunicarle su decisión: "Papá, siempre he estado muy orgulloso de ser tu hijo, pero jamás he estado tan orgulloso de serlo como ahora. Eres muy valiente".

Aunque no solo habló de él sino que también se sinceró sobre su hijastra Khloé Kardashian: "Ella y yo estábamos muy unidas, la crié desde los cinco años. Realmente no sé cuál es el problema que tiene conmigo y no entiendo el motivo de este distanciamiento. No sé qué pasó, es lo que puedo decir".

Jenner le confesó a sus compañeros que Khloé fue la única que no entendió nada y durante el proceso no estuvo presente. A día de hoy, seis años después de su cambio de sexo, la menor del clan Kardashian sigue sin hablarse con ella.