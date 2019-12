Descubren un tratamiento para "apagar" las convulsiones epilépticas

Un estudio realizado por neurocientíficos estadounidenses y publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)' ha descubierto como en modelos animales se pueden "apagar" las convulsiones epilépticas.

Estos hallazgos proporcionan la primera evidencia de que si bien los diferentes tipos de convulsiones comienzan en diversas áreas del cerebro, todos pueden controlarse atacando un conjunto muy pequeño de neuronas en el cerebro o sus axones neuronales similares a zarcillos. La terapia basada en circuitos para personas ayudará a compensar los efectos secundarios conocidos que vienen con la terapia con medicamentos y otras técnicas".

Los investigadores dicen que centrarse en neuronas específicas sugiere que el tratamiento para la epilepsia puede mejorarse. El objetivo de esta investigación es "hacer una versión de Google Maps "con mayor resolución y la capacidad de acercarse a cada dirección, para mejorar la terapia de estimulación cerebral", apunta Patrick A. Forcelli, profesor asistente de neurociencia y farmacología y fisiología en Georgetown.