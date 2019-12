Sánchez acepta el encargo del rey de intentar formar Gobierno y pide al resto de partidos "actuar con altura de miras"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya es oficialmente candidato a la Presidencia del Gobierno. Este miércoles ha sido designado como tal por el rey Felipe VI tras finalizar la ronda de consultas que ha mantenido entre el martes y el miércoles con todos los partidos, en la que se constató formalmente que el socialista es el dirigente que más apoyos concita en torno a sí para la investidura.

Sánchez, como se preveía, aceptó el encargo. No obstante, las negociaciones con ERC continúan porque su abstención, necesaria para que la investidura salga adelante, no está aún asegurada. Y de ahí que aún no haya fecha para el debate de investidura.

"Le he trasladado el rey mi disposición a aceptar el cargo", dijo Sánchez en rueda de prensa tras conocer que el rey le encargaba formar Gobierno. "Todos los actores políticos tienen que actuar con altura de miras", ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, que ha anunciado el inicio de una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias.