En Comú Podem pide más reuniones y mete presión a ERC: "El tiempo corre en nuestra contra"

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, pidió este miércoles a PSOE y ERC que aceleren el ritmo de las negociaciones para la investidura porque dejar correr el tiempo solo beneficia "a la derecha y la extrema derecha". Y avisó a los republicanos: para que haya diálogo "debe haber un Gobierno dispuesto a dialogar", y tardar en constituirlo aumenta el riesgo de que la negociación descarrile.

Así lo planteó Asens tras su reunión con Felipe VI en el marco de la ronda de consultas que está llevando a cabo el rey. El portavoz de En Comú Podem se dirigió directamente a ERC, pero también a Junts per Catalunya, para recordarles que "no hay una alternativa viable" a la del Gobierno progresista que garantice el diálogo con el independentismo, y les afeó su "competición descarnada y partidista" que, a su juicio, les dificulta ceder en la negociación.

"Les pedimos que no den la espalda a sus propios votantes. Decía [el vicepresident] Pere Aragonés que las prisas son malas y que era mejor un buen acuerdo que no un acuerdo con prisas, y eso es cierto, pero también lo es que un acuerdo que llega a destiempo es un mal acuerdo", planteó Asens, que pidió a ERC que no cometa "los errores del pasado": "ERC se equivocó cuando llamó traidor a Pugidemont y se equivocaría de nuevo" si no prioriza "la agenda de país a la de partido".

Y es que los comunes no renuncian a que la investidura sea antes de Navidad, pese a que ERC ha descartado esta posibilidad. Y Asens insistió con una metáfora: "Los marineros del norte de Europa dicen que, si no se avanza, cuando llega el invierno el Mar Báltico se hiela, y creemos que las conversaciones se pueden helar si no se les imprime un cierto ritmo, así que igual deberíamos reunirnos más".

Para En Comú Podem, el riesgo de seguir esperando es que se produzcan "imponderables" que dificulten el acuerdo. Y, preguntado expresamente sobre la posibilidad de que el president Quim Torra convoque unas elecciones en Cataluña que podrían complicar el pacto, dijo que "cuanto más cerca estemos de unas posibles elecciones más aumentarán los incentivos para esa competencia descarnada Junts per Catalunya-ERC".