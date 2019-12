Los regionalistas pugnan por tener grupo propio en el Congreso

La enorme fragmentación del Congreso esta legislatura amenaza con relegar a las formaciones más pequeñas a poder intervenir apenas unos segundos en cada debate y a verse casi sin recursos. Para evitarlo, UPN, PRC, Teruel Existe y Coalición Canaria (CC) buscan la fórmula para poder constituir un grupo parlamentario de regionalistas y nacionalistas periféricos que los saque de un Mixto que, de otro modo, estaría compuesto por 21 diputados. Pero el plazo para registrar ese grupo termina este miércoles, y no está claro que vaya a conseguir la luz verde de la Mesa de la Cámara para constituirse.

Si se unieran, los diputados de estas cuatro formaciones alcanzarían el requisito reglamentario para conformar grupo: ser 5 parlamentarios y haber alcanzado al menos un 15% de los votos en las provincias en las que se presentaron. De la ecuación se excluye a Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias (NC), que se presentó en coalición con CC pero que no llegó al 15% en la provincia en la que se presentó, Las Palmas.

La idea es que tanto Quevedo como el parlamentario de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, pudieran unirse a este grupo una vez constituido y sorteada esa restricción, una maniobra que requeriría del visto bueno de la Mesa del Congreso pero de la que hay precedentes. No obstante, la Mesa aún podría impedir la creación del grupo aduciendo que UPN concurrió a las elecciones integrada en la coalición Navarra Suma junto a PP y Cs, ya que el reglamento del Congreso establece que no pueden formar grupos separados los diputados que pertenezcan "a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado". Es decir, que hayan ido aliadas a las urnas, como UPN, PP y Cs.

La mayor parte de las fuentes consultadas coinciden en que la decisión de la Mesa con respecto al grupo regionalista dependerá, en gran parte, de la voluntad política que tenga la mayoría del órgano, compuesta por PSOE y Podemos. No obstante, ante la posibilidad de que la Mesa termine impidiendo la creación de este grupo, otros partidos minoritarios capitaneados por Compromís han hecho una segunda propuesta que evitaría el establecimiento de un Grupo Mixto masificado: reunir a los 16 parlamentarios que suman el propio Compromís, JxCat, Más País, CC, NC, BNG, PRC y Teruel Existe, ya que el reglamento permite formar grupo si se ponen de acuerdo para ello 15 diputados o más.

Si se consiguiera la luz verde de la Mesa a esta fórmula, la idea de Compromís es que una parte de esos 16 escaños vuelvan al Grupo Mixto para que así ambos grupos estén compuestos por un número similar de parlamentarios y el tiempo y los recursos se repartan de forma más equitativa.

Aún está en el aire cuál de estas dos fórmulas será la que finalmente se utilice para tratar de aligerar el Mixto, precisamente porque los defensores de ambas tienen intereses propios a la hora de apostar por ellas. Si UPN, PRC, Teruel Existe y CC consiguieran el grupo regionalista, ser tan solo cuatro partidos les permitiría tocar a más tiempo y recursos en perjuicio de quienes se quedaran en el Mixto, que tendrían que repartirse las intervenciones y los recursos entre siete formaciones. El plazo para decidirse por un formato u otro acaba este miércoles a las 20.00. Y todas las fuentes consultadas coinciden en que ese tiempo se apurará hasta el final.