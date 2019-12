Alejandro Sanz en la Cumbre del Clima: "Voy a estudiar la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos"

El músico español Alejandro Sanz se ha comprometido a que sus conciertos sean neutros o cercanos a la neutralidad en carbono, durante su intervención ante el plenario de la XXV Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP25) de la ONU, que se celebra del 2 al 13 de diciembre en Madrid, durante la ceremonia inaugural del tramo de Alto Nivel. "Todos somos culpables y todos somos parte de la solución", ha recalcado.

"Quiero conseguir que mi huella se reduzca y voy a implementar un estudio sobre la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos. Es la única manera", ha dicho al tiempo que ha asegurado todos sus esfuerzos para que en sus conciertos se utilicen energías renovables y el sistema de transporte sea eléctrico.

"Lo que sea necesario para frenar esto. Firmo y me comprometo"

"Lo que sea necesario para frenar esto. Firmo y me comprometo. Busquemos una huella medioambiental cero o cercana cero", ha dicho apelando a empresas, gobiernos y a los líderes presentes en el plenario a comprometerse ejercicio de compensar lo que se contamina.

Sacrificios a la ciudadanía

"El mundo entero nos mira atentos, no le defraudemos", ha concluido el cantante. Antes, ha pedido a los líderes mundiales que no tengan miedo de exigir sacrificios a la ciudadanía y ser más activos en legislar a favor del medio ambiente. "Se sorprenderán --ha augurado--. Estamos deseosos de encontrarnos con lideres valientes a quienes no les tiempo el pulso".

El artista español, que se ha definido como "ciudadano del mundo", ha subrayado que su intención no es "acusar" ni "señalar" a nadie. También ha insistido en dejar de enfrentarse porque el cambio climático "no es una cuestión de color político".

Por ello, ha apelado a ser "fuertes" y "determinados" y demostrar que la especie humana es una "especie inteligente" que puede buscar una solución coherente y a tiempo, recordando que la ciencia hace tiempo que ha puesto de manifiesto la evidencia y la solución. El cantante ha instado de este modo a dar "lo mejor" de cada uno como especie para proteger a la Madre Tierra y ha especificado que debe ser una transición justa y equitativa.

También ha insistido en la necesidad de enfrentar este "momento histórico" unidos ante una situación que personalmente le "aterra" y ha señalado que quiere confiar y creer que se llegará a tiempo antes de llegar al "punto de no retorno". "Me doy cuenta de que es la última oportunidad de hacerlo realidad", ha recalcado.

"Nos queda poco tiempo. Si sabemos lo que hay que hacer, hagámoslo"

Y a rogado a los dirigentes que piensen en los niños que fueron y en cómo les explicarían lo que han hecho con el planeta, mirando al interior de sus conciencias. "Estamos listos para asumir las consecuencias y acatar las políticas que se requieran", ha dicho añadiendo que el ser humano ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de adaptación. "Nos queda poco tiempo. Si sabemos lo que hay que hacer, hagámoslo", ha insistido.

El cantante también ha agradecido la valentía de los que de verdad quieren hacer algo y ha tenido un recuerdo especial a América Latina y el Caribe.