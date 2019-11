"Para ganar dinero las empresas tendrán que apoyar la sostenibilidad"

Globelchain es una plataforma líder en el Reino Unido, donde cuenta con 10.000 miembros, que pone en contacto vía online a grandes empresas con ONG y pequeños comercios para que estos puedan reutilizar muebles, material de oficina, impresoras. Ahora, acaba de llegar a España, primer país fuera de Gran Bretaña.

Explíquenos qué es Globechain exactamente. ¿En qué consiste el negocio? Globechain es una plataforma de reutilización que conecta a las empresas con organizaciones benéficas, pymes y particulares para redistribuir artículos no necesitados, generando datos de impacto social a sus miembros. El negocio consiste en reducir el desperdicio global y en generar impacto social para las comunidades.

¿Cómo se le ocurrió impulsar un negocio de digitaliza la basura?

Se me ocurrió la idea cuando el banco de inversión para el que trabajaba se mudó de oficinas al edificio del frente y prescindió de todos sus equipos de oficina, alfombras y muebles que estaban en muy buena condición.

Las compañías utilizan Globechain para ahorrar dinero en el manejo de desperdicios

Fue una verdadera lástima y un desperdicio, todo esto paso por que la sostenibilidad no era una prioridad en ese momento y no había una solución que pudiera ayudar a las empresas a donar de manera conveniente y eficiente. Esta situación me hizo pensar en la idea de por qué no digitalizar la basura y crear una plataforma que uniera a dos grupos para reutilizar (como lo habían hecho Airbnb y Uber en una Economía compartida).

¿Por qué han elegido España como primer país europeo al margen de Gran Bretaña?

En primer lugar, ¿por qué no? Las empresas emergentes del Reino Unido generalmente van primero a los EE. UU. Pero para nosotros España es un mercado muy interesante ya que tienen como parte de sus objetivos gubernamentales y locales ser el país líder en reutilización en Europa.

Clientes globales con los que trabajamos en el Reino Unido nos preguntaban por España, por lo que decidimos comenzar un piloto para probar el mercado. Listamos en la plataforma 150 unidades de muebles de oficina para una empresa que estaba cambiando de oficinas (Asisa) y fueron solicitados al instante.

Descubrimos que en España la gente quiere ayudar y retribuir. Los artículos son gratuitos

Nos dimos cuenta de que nuestra red estaba creciendo extremadamente rápido y que las personas no solo estaban interesadas en desviar los desechos del vertedero y ahorrar dinero, sino también de la naturaleza filantrópica de los españoles, la cultura y los valores familiares junto con los principios de la comunidad española y cómo respetan su herencia.

Todo esto hizo de España un país interesante para entrar. Descubrimos que la gente realmente quiere ayudar y retribuir de alguna manera.

¿Cómo conectan a las grandes empresas con las ONG o pequeños negocios que necesitan material de oficina, muebles u otros objetos?

El mercado Globechain hace todo esto como si fuera magia. Las empresas toman una foto y agregan los artículos a la plataforma a través de su dispositivo móvil o PC. Agregan la descripción básica y las características. Una vez los artículos están disponibles Globechain envía alertas a todos sus miembros. Quien esté interesado en el artículo, inicia sesión y lo solicita en línea.

Nuestros artículos generalmente son solicitados en las primeras 24 horas, por esta razón los miembros deben solicitarlos lo antes posible. La solicitud más rápida fue para bloques de hormigón, se reservaron en 5 minutos. Todos los artículos son gratuitos, los miembros solo deben organizar la recogida.

¿Qué pueden ahorrar, o ganar, las grandes empresas con la intermediación de Globechain?

Las empresas utilizan Globechain por tres razones principales; para ahorrar dinero en el manejo de desperdicios (nuestras tarifas anuales son muy bajas en comparación con los costos tradicionales), la velocidad con la que los artículos son reservados y recogidos: 24 horas para la mayoría de los artículos; y los datos de impacto social [ESG - (Medio ambiente, social y económicos).

Distribuimos muebles, mesas, estanterías, materiales de construcción...

Los datos ESG pueden ser utilizados para informes de RSC, balances de sostenibilidad y financieros, reducción de impuestos, cotización en la bolsa, créditos de financiamiento y relaciones públicas.

¿De qué áreas son principalmente las empresas que les ceden objetos: comercio, ocio, salud...?

Retail (estanterías, maniquíes, muebles, accesorios, mercancía obsoleta / devoluciones en el comercio electrónico, con clientes como H&M), materiales de construcción (desde remodelaciones hasta grandes proyectos de construcción, con clientes como ISG) y el sector de la hospitalidad (principalmente hoteles y restaurantes, con clientes como hoteles Radisson) son las áreas principales y que ofrecen los artículos más interesantes.

¿Globechain se puede decir que es una parte más de la denominada economía circular?

Sí, somos el elemento de reutilización en el modelo de economía circular y permitimos a las empresas a avanzar en el camino de ser más circulares. Fuimos galardonados con el premio de líderes empresariales verdes: economía circular del año en 2018.

¿Les puede ayudar la concienciación cada vez mayor a nivel social y empresarial a favor de la sostenibilidad?

Creo que la próxima generación de empresas será «comerciales con conciencia», lo que significa que para que las empresas puedan ganar dinero, tendrán que apoyar e incluir en sus fundamentos la sostenibilidad y la responsabilidad del impacto que generan sobre el planeta y las personas.

La crisis del cambio climático, si ha ayudado en algo a Globechain es a estar en el lugar correcto en el momento correcto. La diferencia; somos más que una ideología, somos un modelo que esta funcionando y nos sentimos bendecidos al poder brindar una solución a uno de los problemas más graves que enfrentamos en esta década y que afortunadamente se ha puesto a la vanguardia de los medios y las noticias.

¿Qué tiene que hacer una empresa española que quiera colaborar con ustedes?

Son bienvenidos a contactarnos a través de nuestro sitio web www.globechain.com en la sección contáctenos o comunicarse directamente con Alexandra García (alexandra@globechain.com), Jefe de Expansión Internacional y estaremos encantados en ayudar.