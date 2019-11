Expertos aconsejan sobre la longevidad "más allá de la genética": ejercicio socializado, nutrición y control de estrés

La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, ha precisado que el estudio del envejecimiento se hace "no para vivir más tiempo sino para ser capaces de tener tratamientos que funcionen contra enfermedades que, hoy por hoy, son incurables, que son las asociadas al envejecimiento". En este campo, la investigación está avanzando "muchísimo" y cada año hay nuevos tratamientos. "La investigación da sus resultados con tiempo. La investigación de hoy en día serán los resultados futuros del tratamiento del cáncer", ha manifestado.

"Si hablamos de longevidad extrema, de centenarios y supercentenarios, ahí entra la genética y hay poco que hacer, pero está en la mano de todos cuidar la salud y la alimentación", ha explicado el investigador Manuel Collado, del Instituto de Investigación Sanitaria (IDID) de Santiago de Compostela. Desde la organización, el catedrático de genética de la UV, Manuel Pérez Alonso, ha apuntado que en la longevidad intervienen muchos factores "más allá de la genética, pero la genética y genómica son herramientas que permiten comprender el proceso de envejecimiento".

Las claves para entenderlo son identificar los marcadores que permiten seguir el proceso de envejecimiento y el proceso biológico que lo acompaña. Estos marcadores y otros que se están identificando "permiten comprender qué pasa en nuestras células con el paso del tiempo y así se abre el camino para atacar el proceso y vivir más tiempo y con mayor calidad de vida en los últimos años".

"A través de hábitos de vida, dieta y alimentación podemos hacer muchas cosas", ha añadido, y se ha referido también al ejercicio físico, la sociabilización, dormir bien, no fumar y moderación con la bebida. "Empecemos por aquí, y después viene el futuro que es el cuidado basado en la investigación biomédica".

En esta línea, especialistas que participan en el congreso coinciden en destacar la necesidad de ejercicio específico y nutrición adecuada. Los catedráticos de Medicina y del departamento de Fisiología de la Universitat de València, José Viña y Mari Carmen Gómez, han concretado que no vale cualquier ejercicio.

EJERCICIOS MULTICOMPONNETES

Viña enumera la importancia de estos factores, y por este orden: ejercicio, en el que no vale cualquiera porque debe ser "multicomponente", que no consista solo en andar sino que combine fuerza y aeróbico, además de "personalizado". En este caso, ha precisado que han realizado ensayos clínicos que demuestran el buen funcionamiento de este tipo de ejercicio, en especial si, además, es "socializado", cuando se practica en grupo.

El segundo factor es la nutrición, en la que se debe tener en cuenta que muchas personas mayores están desnutridos porque no tienen apetito o presentan dificultad para comer; el control del estrés -"estamos preparados para tener estrés alguna vez", pero no siempre- y, también el control de los fármacos.

En el mismo sentido, Gómez ha subrayado el trabajo con programas multimodales, con los que se fomenta la actividad física y aspectos nutricionales porque en el adulto mayor se produce el problema de la "resistencia anabólica", una combinación entre la inactividad física y la baja dosis de proteínas que ingieren diariamente. La dosis recomendada es de 0,8 gramos por kilo de peso y en una persona mayor se debería subir casi a dos porque la fragilidad, que afecta al 33% de los adultos mayores de 80 años, está relacionada con una ingesta inferior de un gramo por kilo.

Por ello, ha recomendado a los ancianos que se "activen" con un ejercicio que combine lo aeróbico y la fuerza, el equilibrio y flexibilidad y con suplementos nutricionales proteicos.

"COMPUESTOS SENOLÍTICOS"

Por su parte, Collado ha hecho hincapié en que mejorar la longevidad "no implica necesariamente intentar vivir hasta los mil años". "Hoy es posible plantear unas terapias que permitan tener una edad avanzada con buen estado de salud", ha explicado, y están trabajando en aproximaciones para entender mejor cómo se produce el proceso del envejecimiento y desarrollar terapias.

Entre los últimos avances, se encuentra el descubrimiento de compuestos senolíticos que son capaces de matar específicamente a las células envejecidas. "Hace unos años parecía ciencia ficción, conocíamos modelos animales en los que, con trucos genéticos, podíamos eliminar estas células y sabíamos que tenía un beneficio terapéutico importante reduciendo la enfermedad a edad avanzada", ha detallado.

Ahora, se ha descubierto que es posible diseñar compuestos senolíticos y buscar posibles futuros fármacos que se encarguen de hacer esa función. De esta forma, están dando los primeros pasos de ensayos clínicos y a utilizar algunos de los primeros compuestos desarrollados en fases iniciales muy tempranas clínicas "para ver si finalmente podemos llegar a aplicarlo en humanos y, al mismo tiempo, avanzar en conocer nuevos compuestos con mayor fiabilidad, más compuestos y con menos efectos secundarios".

En todo caso, también ha apuntado que existe "todo un número de condiciones que favorecen el envejecimiento saludable -higiene, salud y alimentación". "Existe cierta polémica sobre si hemos alcanzado la longevidad máxima, hay quien piensa que la biología no permite ir más allá", ha reconocido y ha añadido que, quitando la extrema, sí parece que la longevidad va aumentando, si bien "no viene automáticamente" si no que suma los anteriores factores.

La consellera de Innovación, Carolina Pascual, que ha asistido a la inauguración, ha apuntado que la cuestión de envejecer de forma saludable preocupa a todos porque "la vida cada se alarga más, afortunadamente; la ciencia, la investigación, la medicina permiten que se viva más años y lo importante es que consigamos vivir de una forma más saludable".

Para ello, ha dicho, "tenemos que ser capaces de encontrar la forma en que la ciencia y todas las herramientas que tenemos posibilidad de desarrollar nos permitan vivir mejor. No es usar la ciencia porque sí, si no que repercuta positivamente en que eso se traduzca en mejorar la vida de las personas".