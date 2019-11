Vox plantea controlar "los abortorios públicos y privados" para evitar prácticas "irregulares"

El Parlamento andaluz votará esta tarde una moción de Vox que propone garantizar "la calidad de la asistencia en todos los abortorios públicos y privados, evitando cualquier práctica irregular", una iniciativa a la que PP y Cs han presentado una enmienda conjunta para cambiar la palabra "abortorios" por centros de interrupción del embarazo.

El partido de Abascal, plantea además elaborar un plan de prevención para dar a conocer el "drama del aborto, de la misma manera que se ha llevado a cabo con otros problemas sociales", que incluya apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuidad del embarazo. También propone asegurar "la calidad en todos los abortorios" para evitar "cualquier práctica irrelgular".

En su intervención en el Pleno del Parlamento andaluz,el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha reprochado al resto de los partido su falta de interés por las familias y que "se les llene la boca hablando de las mujeres y del reto demográfico" pero no quieran hablar del aborto porque "para la izquierda es incrementar la presión sobre las mujeres".

El PP y Ciudadanos han presentado, entre conjuntas y separadas, un total de 24 enmiendas, que se votarán esta tarde, y en las que ambos abogan, entre otros puntos, por eliminar la palabra "abortorio" y sustituirla por centros donde se practican interrupciones del embarazo", así como la inclusión de las familias monoparentales.

Una moción polémica

Tras rechazar la iniciativa de Vox, la socialista Mercedes Blánez ha destacado que el PSOE no va a ayudar a "blanquear su discurso" de "ataque a la libertad de las mujeres" y en contra de "otro tipo de familias", que "no encajan ni en su moción ni en su mente". Igualmente, la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha subrayado que la palabra "abortorio no aparece en el diccionario" y ha destacado que el aborto es un derecho y "nada tiene que ver con la natalidad".

Mónica Moreno, de Ciudadanos, ha afirmado que la moción no recoge la realidad social al dejar fuera a muchos tipos de familias distintas a la tradicionales y ha defendido que hay que trabajar en la prevención del aborto antes que en la prohibición. En representación del PP, Beatriz Jurado, ha expresado su apoyo a la moción "con matices" y ha pedido "no llevarse las manos a la cabeza" por este tipo de iniciativas porque lo importante es "llegar a acuerdos que favorezcan a las familias". La moción de Vox también contempla medidas de apoyo a la natalidad, que van desde el cheque bebé a beneficios fiscales y exenciones en tasas escolares.