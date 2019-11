Lady Gaga protagonizará una cinta de Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci, un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda, tras su estelar papel en A Star is Born (2018), informó este viernes el medio especializado Deadline.

Lady Gaga dará vida en la gran pantalla a Patrizia Reggiani, que fue condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci, quien fue tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 frente al portal de su empresa en Milán (Italia).

Reggiani, que siempre defendió su inocencia, fue condenada en 1997 a 26 años de cárcel, pero un tribunal de Milán decretó su libertad en 2017.

Maurizio Gucci era nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci, y dirigió la marca de 1983 a 1993.

Su asesinato causó conmoción en la sociedad italiana y el juicio posterior recibió una gran cobertura por parte de los medios de comunicación.

Paso por el Óscar

Esta película, todavía sin título, será el primer proyecto cinematográfico de Lady Gaga tras los aplausos que cosechó con Ha nacido una estrella, nueva reinterpretación de esta clásica historia de Hollywood que, en esta ocasión, dirigió y coprotagonizó Bradley Cooper.

Lady Gaga se llevó el Óscar a la mejor canción original por Shallow y fue nominada a la estatuilla a la mejor actriz, que fue a parar a Olivia Colman por The Favourite (2018).

La cantante fue, asimismo, una de las grandes protagonistas de la última ceremonia de los Óscar gracias a una impresionante interpretación en directo de Shallow junto a Bradley Cooper.

La película sobre los Gucci contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden.

Scott, cuya última película estrenada hasta la fecha es All the Money in the World" (2017), tiene previsto rodar la cinta The Last Duel junto a los actores Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck.