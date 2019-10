El medio ambiente se perfila como uno de los asuntos clave de cara al 10-N, y los partidos progresistas lo saben. Este jueves, el mismo día que se conoció que el Mar Mediterráneo y los países con los que linda son una de las zonas del planeta más afectadas por el cambio climático, Unidas Podemos celebró un acto sobre la "emergencia climática". Este mismo viernes, Más País presenta su programa bajo el nombre de "un acuerdo verde para España". Y el martes pasado, el socialista Pedro Sánchez criticó que el PP quiera "contaminar hasta que el planeta explote".

Son solo tres ejemplos de cómo la izquierda ha puesto sus maquinarias a competir para hacerse con el cada vez más importante y númeroso voto ecologista. Un voto eminentemente joven que se ha visto reforzado en los últimos meses a raiz del auge del movimiento verde, personificado en la figura de la activista Greta Thunberg y que sacó a decenas de miles de personas a la calle hace unas semanas en las principales ciudades de España. Y un voto que las formaciones progresistas quieren atraer hacia sí ya que entienden que también puede ser el eje sobre el que las propuestas redistributivas clásicas de la izquierda pueden calar en grupos sociales mayoritarios.

Los tres principales partidos progresistas, PSOE, Unidas Podemos y Más País, apoyaron de forma entusiasta las movilizaciones que se produjeron hace unas semanas denunciando que "no hay planeta B", y desde hace unos meses han reforzado su discurso verde. Este mismo jueves, en plena precampaña electoral, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, participó en un acto sobre el cambio climático. Y Unidas Podemos rodeó a su líder de varios referentes del mundo ecologista: el exlíder de Equo, Juantxo López de Uralde –ahora integrado en Unidas Podemos tras la salida de la alianza del partido verde–; la expresidenta de Ecologistas en Acción, Yayo Herrero; el director de Greenpeace, Mario Rodríguez; y la representante del colectivo Fridays for Future en España, Laura Laguna.

Ese acto sirvió a Iglesias para poner rostro a quien, a su juicio, es "uno de los grandes poderes oligárquicos responsables de la emergencia climática en España": las grandes empresas eléctricas. Y, a raíz, de ello, insistió en una de sus propuestas estrella: la creación de una empresa pública de energía que compita con las actuales eléctricas privadas, al estilo de la que ha puesto en marcha la alcaldesa Ada Colau en Barcelona. Esa compañía, según el programa electoral de Unidas Podemos, debería ser líder en "la instalación de energías renovables" y "se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética". Este es un ejemplo paradigmático de esas propuestas de fondo rojo y piel verde que las formaciones de izquierda plantean a tenor del auge del movimiento ecologista.

Pero Unidas Podemos no es el único partido que plantea este tipo de medidas. Cuando llegó al Gobierno Pedro Sánchez puso en marcha por primera vez un Ministerio de Transición Ecológica. Y, en los 35 compromisos sociales que hizo públicos hace unos días como adelanto de su programa, se plantean medidas como un "Green New Deal en la UE", el "impulso del vehículo eléctrico" o el fin de la electricidad generada a través de combustibles fósiles para 2050. Pero el programa especifica que la "transición" debe ser "justa y sin aumento de los precios de la electricidad" y tener en cuenta a "los sectores y territorios más vulnerables frente al proceso de descarbonización".

Más País presenta el programa este viernes

No obstante, quizá quien ha hecho más bandera de estas propuestas rojiverdes ha sido Más País, que desde su nacimiento hace unos meses como Más Madrid ha tratado de ocupar ese espacio. Su objetivo no es ser un partido verde tradicional al estilo de Equo, que se ha aliado con la formación de Íñigo Errejón para las elecciones del 10-N. Pero la intención tampoco es añadir un apartado verde a un programa clásico de izquierdas, por relevante que sea. El partido pretende "hibridar" ambos planteamientos, en palabras del propio Errejón hace unos meses. Y la convocatoria a la presentación de su programa, que tendrá lugar este viernes, es muy elocuente en este sentido al afirmar que "el ecologismo y el cuidado del medio ambiente" son el "eje" de su acción, no "un mero apartado".

Por lo que ya se conoce, el partido de Errejón plantea medidas muy similares a las de Unidas Podemos, como alcanzar el 100% de energía producida a partir de fuentes limpias en 2050 o poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas, un programa del que la formación morada ha prometido que serviría para mejorar la eficiencia energética de medio millón de viviendas al año y crear cientos de miles de empleos. Pero su líder insiste en que todas sus propuestas sociales también estarán teñidas de verde. Tal y como explicó hace unos meses en una entrevista en eldiario.es, el objetivo de su partido es "aprovechar la crisis ecológica y la transición ecológica para hacer justicia social".

"Nosotros queremos hibridar dos culturas políticas que queremos poner a trabajar juntas", aseguraba Errejón en esa entrevista: "Una convicción fuertemente republicana de que sin igualdad no hay libertad" con, al mismo tiempo, "una sensibilidad verde que dice que el mayor reto al que se enfrenta nuestro planeta y nuestras sociedades es que no podemos seguir viviendo como estamos porque estamos consumiendo por encima de la capacidad de recarga del planeta, que tenemos que modificar la manera de producir, de distribuir y de consumir, y de relacionarnos". "Eso puede ser una inmensa oportunidad para modernizar nuestros aparatos económicos y para hacer justicia social", explicó.