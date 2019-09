España queda abocada, después de que Felipe VI no propusiera este martes ningún candidato, a las que serían las cuartas elecciones generales en cuatro años.

En 2015, el candidato era Mariano Rajoy y necesitó dos oportunidades para seguir como presidente. Ahora es Pedro Sánchez el que aspira a revalidar el triunfo electoral y posteriormente poder formar un Gobierno estable.

Pero la situación en ambos casos tiene diferencias. En 2015 y 2016, Mariano Rajoy solo tenía una vía para ser investido: el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Lo logró a la segunda, después de que el propio Sánchez abanderase el "no es no". Esa postura le llevó a dimitir como secretario general, y solo entonces los socialistas facilitaron el inicio de la legislatura.

Ahora Sánchez ha rechazado varias propuestas de coalición con Unidas Podemos, pero también una alternativa lanzada por Ciudadanos sobre la bocina para evitar las urnas el 10-N.

"Lo he intentado por todos los medios pero no ha sido posible, he procurado conformar un gobierno pero no cualquier gobierno, un gobierno moderado sin frentismos, con vocación de transformación y de acuerdo y que no descansara en las fuerzas independentistas", dijo este martes en la rueda de prensa de Moncloa.

El ganador de los comicios del 28 de abril no ha podido concitar el respaldo suficiente, así que, en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, terminada la ronda de consultas del rey, pidió a los españoles que el próximo 10 de noviembre den al Partido Socialista esa mayoría parlamentaria necesaria para evitar más bloqueos.

Según el último barómetro del CIS, realizado entre junio y julio antes del primer intento de investidura, que resultó fallido, daba al PSOE el 32,2% de los votos, ampliando su mayoría casi en cuatro puntos respecto a los resultados del 28-A. El PP se mantendría como segunda fuerza más votada con el 12,8% de los apoyos (frente al 16,7% obtenido el 28 de abril), seguida de Unidas Podemos, que conseguiría el 9,9% de los votos, y Ciudadanos, que caería a la cuarta posición con un 8,6% de los apoyos.

Con estos augurios sobre la mesa, Pedro Sánchez confía ahora en revalidar su triunfo en las urnas, pero con mayor holgura para que el PSOE pueda formar un Gobierno en solitario, tal y como manifestó que era su primera opción tras ganar el pasado 28-A. La respuesta la darán las urnas el próximo 10 de noviembre, cuando los ciudadanos están llamados a votar por cuarta vez en cuatro años.