La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mostrado este miércoles su "más absoluto rechazo" a la entrevista que ofrecerá este miércoles el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en TVE. Por ello reclama que el ente público reconsidere su emisión.

En un comunicado, ha lamentado que "si nadie lo remedia" el líder abertzale será entrevistado en la cadena pública por lo que pide que "reconsidere la emisión de esta entrevista" porque, a su juicio, "carece de toda ética y moralidad". "Esperamos que la televisión pública que pagamos todos los españoles que conformamos esta sociedad tan castigada por el terrorismo, no contribuya a blanquear la imagen de Arnaldo Otegi", ha señalado la AVT en una carta.

La asociación considera que Bildu no puede ser tratada como una formación política más, pues "es sin duda heredera del brazo institucional de ETA" y añade que sus máximos dirigentes actuales tienen un pasado ligado a partidos ilegalizados "por sus nexos con la banda terrorista".

No obstante, espera que la entrevista no sea "una burda operación de lavado de imagen con la que se intente transformar a un terrorista condenado" y que sirva para "deslegitimar de una vez por todas la violencia de ETA". "Esperamos que RTVE no le pregunte a Otegi por su futuro, si no por ese pasado de violencia que nunca ha condenado", ha añadido la AVT.

Dimisión de Rosa María Mateo

Fue este martes cuando se dio a conocer la entrevista del ex jefe de la banda terrorista ETA en Televisión Española y desde entonces las reacciones no se han hecho esperar. La AVT no es la única que ha rechazado la emisión de esta entrevista en la cadena pública, formaciones políticas como Vox, PP o Ciudadanos se han mostrado escandalizados por este asunto y han solicitado incluso la dimisión de Rosa María Mateo, al frente del ente público desde el gobierno de Sánchez.

¿Sabes quién se la va a perder? Los más de 800 inocentes asesinados por tu banda criminal. Es un escándalo que Sánchez ponga la televisión que pagamos todos los españoles a limpiar la imagen de un terrorista como Otegi. La señora Mateo debe dimitir de inmediato. #OtegiNOenTVE https://t.co/vlyP8YJrpy — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de junio de 2019

El partido de Santiago Abascal ha reprochado que la cadena pública entrevista "al terrorista condenado Otegi" mientras que vetaron un debate con la presencia de Vox en campaña.