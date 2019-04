A seis días del 28-A, el PSOE culmina la escalada que han venido marcando las encuestas en los últimos meses y, según el amplio sondeo de Metroscopia para 20minutos, con 4.775 entrevistas realizadas la semana pasada, obtendría un 29,1% de los votos y entre 115 y 128 escaños (123 es la cifra que parece más probable).

Estos datos que, no obstante, no garantizarían la posibilidad de formar gobierno de una manera clara, sitúan a los socialistas a diez puntos por encima de su inmediato seguidor, el PP. Los populares se quedan en un 19,6 % de los votos, lo que se traduciría en 79 escaños (la horquilla oscila entre los 76 y los 88 diputados), lo que supone un intercambio de papeles casi matemático de los resultados conseguidos por las formaciones de Sánchez y de Casado en 2015.

Esta vuelta a la tortilla se explica, en parte, por el comportamiento del resto de partidos: Ciudadanos y Unidas Podemos ocuparían el tercer y cuarto puesto, empatando prácticamente en el porcentaje de votos (14,2% y 14,3%, respectivamente), pero no en escaños: la formación de Rivera resultaría claramente más eficiente que que la de Iglesias al respecto, pues lograría, en principio, 49 escaños frente a los 36 de UP (ambas cifras son las que demoscópicamente se consideran más probables dentro de las respectivas horquillas: 44-53, en el caso de Cs, y 32-37, para UP -En Comú Podem-Guanyem el Canvi en Cataluña, En Común-Unidas Podemos en Galicia, Elkarrekin Podemos en el País Vasco). El recién llegado Vox entraría como quinto partido, y con la fuerza de 11,1% de los votos y 29 escaños (la estimación considerada más probable en un rango amplio que va desde 20 a 36).

Estas horquillas tan amplias responden a unas elecciones especialmente abiertas, donde el espacio comprendido entre el 10% y el 30%, tradicionalmente deshabitado, está ahora ocupado por cinco formaciones. Por bloques, una entente a la andaluza entre PP, Cs y Vox solo sería posible en el lado más favorable de las previsiones, lo que es estadísticamente inviable.

En la izquierda, PSOE y Unidas Podemos no llegarían por sí solos a tener la llave que da la mágica cifra de 176 escaños, ya que para ello requirirían, el concurso de ERC (que pasa de 9 a 15 diputados) y del PNV (6), Compromís (3/4) o de otras fuerzas secesionistas.

Por otra parte, la suma de socialistas con el partido de Albert Rivera se quedaría a cuatro de la mayoría absoluta, en una alianza complicada de forjar y de completar. En recta final, hay muchas incógnitas aún: la indecisión, la volatilidad del voto y los trasvases entre fuerzas son muy amplios.

Los líderes mejoran sus valoraciones

Las del 28 de abril serán unas elecciones muy personalistas. Últimamente en Europa casi todas lo son. En ese escenario, los líderes de los cinco principales partidos mejoran su valoración respecto al mes anterior. Pedro Sánchez y Albert Rivera, prácticamente empatados, siguen siendo los dos líderes con mejor imagen ciudadana, distanciados de Iglesias y Casado y, sobre todo, de Abascal.

El presidente del Gobierno obtiene la aprobación del 46% de los ciudadanos, cinco puntos más que en marzo. El 45% de respaldo es el que obtiene un Albert Rivera que incrementa su buena acogida entre los españoles en cinco puntos porcentuales.

También mejora considerablemente su valoración un Pablo Iglesias que insiste en que su partido se mueve como pez en el agua en las campañas. El sondeo da al líder de Podemos el respaldo de un 34% de los españoles, frente al 28% que le veía con buenos ojos el mes anterior.

Más tímidas son las mejoras de Pablo Casado y Santiago Abascal, que siguen siendo los candidatos peor valorados por los electores. El líder del Partido Popular encuentra la simpatía del 30% de los ciudadanos (en marzo le apoyaba el 26%). La última posición en este índice de valoración es para un Abascal que incrementa su respaldo ciudadano, pero lo hace en solo dos puntos porcentuales. Su papel solo lo aprueban el 21% de los entrevistados.