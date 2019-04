La detención de un hombre tras dar una sustancia para ayudar a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple en fase terminal ha vuelto despertado el debate sobre eutanasia. Ángel Hernández se enfrenta a penas de entre dos y diez años de cárcel, según recoge el Código Penal.

Durante años, Ángel y su mujer, María José Carrasco, esperaban la aprobación por parte del Gobierno socialista de una Ley que regulara la muerte digna en el Congreso de los Diputados. Pero fue frenada por el PP y Ciudadanos. Tras el adelanto electoral, su esperanza quedó truncada.

La nueva legislatura que se inicia tras las elecciones generales del 28 de abril abre de nuevo la puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la pasada semana que si gobierna nuevamente regulará la eutanasia para que "la muerte sea tan digna como la vida".

Un anuncio que ha reiterado la ministra de Sanidad, consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, para "evitar sufrimientos tan penosos" con una regulación con todas las garantías y en unas condiciones de dignidad y seguridad jurídica. Carcedo espera que en la próxima legislatura se apruebe la ley de eutanasia y la de cuidados paliativos.

"Ellos son los responsables de que una ley que es necesaria y cuenta con un apoyo mayoritario en la sociedad española no haya salido adelante", critica Jesús María Fernández, diputado del PSOE e impulsor de la norma.

Iglesias promete indultar a Ángel

Por su parte, Unidas Podemos ha confirmado que registrará una ley "con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las asisten".

El líder de la formación, Pablo Iglesias va más allá y dice que si llega al Gobierno tras las generales, indultará a Ángel Hernández y cree que "no debería estar detenido ni en la cárcel".

Iglesias ha calificado de "acto de humanidad" el hecho y ha añadido que le gustaría que alguien hiciera con él lo mismo, en caso de estar en esas circunstancias. Explicó que Podemos en 2017 presentó una propuesta para despenalizar la eutanasia, y que no fue apoyada ni por PP ni por Ciudadanos. Asimismo, ha recordado que el PSOE "dijo que la sociedad no estaba preparada".

Tanto el PSOE como Podemos han arremetido contra Ciudadanos por bloquear la ley. "Dicen una cosa y hacen la contraria. Al menos el PP se ha opuesto a la ley desde el primer momento. Pero Ciudadanos ha jugado con cinismo. Ha dado a entender que la iba a apoyar y luego han puesto todos los palos en las ruedas", ha señalado la diputada de Podemos Amparo Botejara.

Cs habla de hacer "autocrítica" y el PP se calla

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este jueves que todos los partidos deben hacer "autocrítica" tras el nuevo caso de eutanasia y ha apostado por la necesidad de una regulación en este asunto.

"Todos debemos hacer autocrítica pero nosotros no fuimos los responsables de que no se aprobara esas leyes", ha dicho. Ha recordado que Cs planteó una proposición de ley de cuidados paliativos que "tenía que haberse aprobado antes que la ley de eutanasia" que también apoyó este partido.

"En este caso pone de manifiesto que se necesita esta regulación", ha añadido Villegas. Ha insistido en que la ley de Ciudadanos debe ser una prioridad y después la regulación de la eutanasia.

Desde el PP, lamentan no poder manifestarseal respecto ya que aun no se ha presentado su programa electoral. "Esto es un asunto que ya se ha debatido largo y tendido. Hay diferentes visiones. Cada partido tiene la suya, e incluso dentro del propio partido tratándose de una cuestión tan especial, tan particular, tan singular, hay diferentes visiones", ha destacado el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán.