La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido este sábado desde Amer (Girona), el pueblo natal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que el PSOE acude a las elecciones del 28 de abril con la idea de "volver a pactar con los separatistas para darles el indulto".

Muchos de los bares y comercios de la plaza de la Vila han permanecido cerrados coincidiendo con la visita de Arrimadas y de los diputados de Cs a Amer, donde han retirado lazos amarillos situados en el espacio público.

Una treintena de vecinos del pueblo se han encarado con la comitiva de Ciudadanos, a gritos de "fuera, fuera", mientras los parlamentarios aplaudían y respondían gritando "libertad, libertad", separados por agentes de los Mossos d'Esquadra.

Ante los abucheos que ha recibido por parte de estos vecinos, Arrimadas ha afirmado que su partido "no renunciará a ningún palmo de Cataluña ni de España" y ha afirmado que los ciudadanos constitucionalistas deben saber que el partido naranja "nunca" les dejará solos ante los que les "obvian e insultan".

"Aunque el independentismo ocupe todo el espacio público, volveremos a cada uno de los pueblos de Cataluña", ha prometido, arropada por los diputados del grupo de Cs en el Parlament.

Quiere acabar con "el sanchismo y el bipartidismo"

En declaraciones a los periodistas en la plaza de la Vila de Amer, donde luce una pancarta gigante con un dibujo del rostro de Puigdemont, Arrimadas ha denunciado las "renuncias" de Sánchez respecto a los separatistas y ha destacado que el 28A supone la oportunidad de "dejar atrás el sanchismo y el bipartidismo".

Sobre la manifestación que los partidos y entidades independentistas han convocado en la tarde de este sábado en Barcelona con el lema "El derecho a la autodeterminación no es un delito", Arrimadas ha criticado que "algunos se creen que la justicia se tiene que hacer en las plazas o en los parlamentos".

"Son los tribunales los que van a decidir si hay delito o no, van a ser los jueces, no los políticos, Òmnium o la ANC", ha indicado Arrimadas, que ha señalado que no quiere "ni pensar en la República imaginaria que querían montar, donde Puigdemont elegía a los jueces a dedo y la ANC y Òmnium hacían los juicios en la calle".

En este sentido, sobre el juicio a la cúpula del "procés" en el Tribunal Supremo, Arrimadas ha subrayado que la sentencia dirá si ha habido delito o no.

"Respetaremos la sentencia sea cual sea", ha apuntado la líder de la oposición en Cataluña, que ha dejado claro que si hay condena espera que "a ningún político se le ocurra" dar a los acusados "el privilegio del indulto".

"He visto a Pedro Sánchez incapaz de negar en público que se lo vaya a dar, creo que el PSOE está esperando las nuevas elecciones para pactar de nuevo con los separatistas para darles un indulto", ha advertido.

Puigdemont arremete contra Cs

Ha lamentado que Sánchez haya cometido "el mismo error" que el PP al "confundir el separatismo con Cataluña" mientras ha celebrado la convocatoria electoral: "Por fin tenemos las urnas, aunque lleguen ocho meses tarde".

También ha criticado la acción de Gobierno de los socialistas, al afirmar que en los ochos meses en el Ejecutivo "han tenido tiempo de enchufar a sus amigos en televisión, repartir cargos, deslegitimar muchas instituciones como el CIS y ceder ante los separatistas".

En su cuenta de Twitter, Carles Puigdemont se ha mostrado "muy orgulloso" de la "lección de 'seny' y responsabilidad" que los habitantes de su pueblo natal han dado ante la visita de Arrimadas y los diputados de Ciudadanos.

"Si a los de Ciudadanos les importa Cataluña, les tendría que importar su gente. Hoy han querido provocar a un pueblo pacífico y convivencial. No lo han logrado porque Amer es muy, muy grande. Gracias!!", ha concluido Puigdemont.