El objetivo declarado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es alargar su mandato hasta 2020, pero había marcado un requisito para hacerlo: conseguir aprobar los presupuestos del Estado. Sin ellos, trasladaba, no se daban las condiciones de estabilidad y de capacidad de gestión para prolongar el mandato. Hasta hace una semana, todos los partidos que apoyaron la moción de censura –Podemos, ERC, PDeCAT y PNV, principalmente– se mostraban dispuestos a abordar el debate de los presupuestos y a no decidir sobre ellos al menos hasta abril. Sin embargo, la semana pasada PDeCAT y ERC presentaron sendas enmiendas a la totalidad contra las cuentas al considerar insuficiente la propuesta de Sánchez en sus conversaciones con la Generalitat. A la espera de que los independentistas decidan si mantienen o no este órdago, hay varios escenarios posibles.

1. El Congreso apoya seguir tramitando los presupuestos

Es el escenario mejor para el objetivo de Pedro Sánchez de alargar la legislatura. Para que se produzca, PDeCAT y ERC tendrían que dar marcha atrás el miércoles en su órdago y no apoyar la retirada de los presupuestos. Las opciones de que se produzca este escenario son reducidas, sobre todo tras la decisión anunciada el viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de retirar su propuesta de que haya un "relator" externo. En cualquier caso, si por estrategia ERC y PDeCAT optan por no tumbar ya las cuentas, Sánchez podría llegar sin problemas al menos hasta mayo sin convocar elecciones. Y, pasada esa fecha, Sánchez tendría opciones para acabar la legislatura, dejando la convocatoria de elecciones para 2020.

2. El Congreso tumba las cuentas y Sánchez pone fecha a las elecciones

Es un escenario intermedio, en el que el Gobierno central se queda sin presupuestos y, ante la situación de minoría, se decanta por convocar elecciones en vez de alargar la legislatura con otro tipo de medidas (gobernar exclusivamente por decretos). En este escenario, Sánchez podría inclinarse por convocar las elecciones de forma inmediata o anunciarlas para mayo, en coincidencia con las autonómicas y municipales. El escenario de unas elecciones inmediatas es el más improbable (ya que supondría la práctica inmolación electoral de Sánchez) aunque daría margen a los candidatos del PSOE a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, que podrían desvincular su suerte de la del actual presidente del Gobierno. Si, en vez de convocar las elecciones de forma inmediata, Sánchez las anuncia para mayo, los candidatos del PSOE en el resto de comicios tendrían una ventaja (habría mayor movilización de la izquierda) y una desventaja (la campaña sería en la práctica nacional, previsiblemente muy orientada al tema catalán). Desde Ferraz apoyan esta opción, ya que consideran que el PSOE solo tiene opciones de seguir gobernando en la mayoría de instituciones que está ahora si el voto de izquierdas se moviliza (algo que es más fácil de conseguir con la convocatoria el mismo día de elecciones municipales, autonómicas, estatales y europeas). Además, hay otros dos motivos por los que el PSOE federal apoya la convocatoria conjunta: el coste económico –que se reduce notablemente– y la movilización de los militantes. En cuanto a la movilización dentro del PSOE, en el partido consideran que si hay una única cita electoral en la que todos los candidatos se la juegan, la implicación del partido se dará en todos los niveles de su estructura.

3. El Congreso tumba las cuentas pero Sánchez intenta llegar a otoño

Es el escenario peor para los candidatos del PSOE a las municipales y autonómicas de mayo, pero en el entorno de Pedro Sánchez valoran que puede ser beneficioso para él. En este caso, Sánchez –sin presupuestos– intentaría seguir gobernando distanciado de los independentistas y sin someterse aún a elecciones. Así, serían los candidatos con elecciones en mayo los que se someterían primero al sentir ciudadano. Los que apoyan esta opción creen que Sánchez podría beneficiarse del efecto que podría suponer que algunas alcaldías y comunidades ahora en manos de la izquierda quedasen con gobiernos de derecha.