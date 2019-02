El diálogo político entre el Gobierno y los independentistas catalanes ha encallado después de que ERC y PDeCAT hayan rechazado las propuestas del Ejecutivo. Así lo ha reconocido este viernes la vicepresidenta Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros, una falta de acuerdo que supone que no se aprueben los Presupuestos Generales de 2019 el próximo miércoles al no contar con los apoyos suficientes y que deja ante sí un escenario difícil de digerir para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que por ahora rechaza adelantar las elecciones.

Estas son las claves sobre cómo está el proceso de negociación y hacia dónde se dirige.

Los Presupuestos, muy cerca de ser tumbados

Este viernes, los PGE han recibido hasta seis enmiendas a la totalidad —por parte de PP, Cs, ERC, PDeCAT, CC y Foro Asturias—, más que suficientes para tumbar los Presupuestos el próximo miércoles 13 de febrero, cuando dichas enmiendas serán debatidas y votadas.

La propuesta del Ejecutivo rechazada por las fuerzas independentistas consistía en diseñar, antes de finalizar febrero, una mesa de partidos con dos representantes por cada formación, con capacidad de decisión en los ámbitos estatal y catalán y la participación de una persona para "facilitar la coordinación de los trabajos".

Ante esta situación, las cuentas públicas solo podrían seguir su tramitación si ERC y el PDeCAT deciden retirar sus enmiendas a la totalidad en el último momento y, además, al menos una de estas formaciones acuerda no abstenerse. Si esto no ocurre, los Presupuestos no pasarían este primer trámite en el Pleno del Congreso.

En este caso, la vicepresidenta ha insistido en que la semana que viene "el Gobierno dedicará todos sus esfuerzos a pedir el apoyo a todos los grupos parlamentarios para los Presupuestos" de 2019, que ha definido como "posibles, prudentes y comprometidos" con las políticas sociales y la igualdad.

De no votar a favor, ha incidido Calvo, los partidos "tendrán que explicar por qué no quieren" una mejora de la situación en todos los territorios, "también para Cataluña", y por ello "los grupos independentistas tendrán que explicar por qué anteponen otro tipo de motivos (...) a ofrecer soluciones concretas a problemas larvados de muchos años". "Nadie va a poder explicar con razones al conjunto de la ciudadanía por qué le dicen que no ni siquiera a tramitarlo", ha añadido.

Y entonces, ¿cómo podrán gobernar sin Presupuestos?

La vicepresidenta Carmen Calvo ha insistido en que seguirán gobernando y no convocarán elecciones adelantadas. "Este Gobierno lo ha hecho con leyes y reales decretos negociados y validados con todos los grupos políticos de la cámara. Este Gobierno ha llegado para quedarse. Sería un fraude derribar un Gobierno y convocar elecciones", ha indicado. Con esta afirmación, Calvo ha abierto la puerta a que, ante la posibilidad de no poder aprobar los Presupuestos, el Ejecutivo seguiría gobernando a golpe de decreto ley para cumplir con su agenda.

Rechazo al referéndum en Cataluña

"El Gobierno no aceptará nunca el marco de la autodeterminación", ha dicho tajante Carmen Calvo este viernes. Y es que, según Calvo, el referéndum ha estado siempre sobre la mesa de los partidos independentistas después de días cruzándose textos para intentar establecer un cauce de comunicación. "No podemos dar muchas más vueltas sobre un referéndum de autodeterminación que es inaceptable. Si de ahí no salimos no podemos avanzar", ha manifestado la vicepresidenta.

"Es evidente que cuando dos partes sostienen dos posiciones que no tienen en algún elemento muy importante ningún tipo de conciliación, hay que parar, simplemente, no cabe otra alternativa", ya que "lo que no es razonable ni responsable es alargar una situación cuando uno piensa que hay un elemento que no se puede salvar", ha añadido Calvo.

Y ahora, ha remarcado la vicepresidenta, serán los partidos que sostienen al Govern (ERC y PDeCAT) los que tendrán que explicar "por qué rechazan una oferta de diálogo bastante razonable, en el marco de las responsabilidad constitucionales de un país como el nuestro". Según el relato de Calvo, imponían la celebración de un referéndum, una línea roja que el Ejecutivo de Sánchez y el PSOE siempre han tenido claro que no iban a aceptar. "El Gobierno lo que no va a hacer nunca es ir donde la Constitución Española no nos ampara", ha subrayado en este sentido.

La Generalitat acusa a Sánchez de ceder a las presiones

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha reaccionado a las palabras del Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de haber "roto" el diálogo y de haber abandonado la negociación para constituir una mesa de partidos al haber cedido por "falta de coraje y de valentía" ante la "derecha y ultraderecha".

Según el vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, la Generalitat "seguirá sentada" en la mesa de negociación esperando que el PSOE vuelva a buscar una "solución dialogada, negociada y democrática" para Cataluña, pero ha dejado claro que no aceptará que se le pida "renunciar" a sus "convicciones y proyecto político como condición" para empezar a hablar.

No convoca elecciones, pero la legislatura "se acorta"

Por otro lado, Carmen Calvo ha dejado claro que si no se aprueban los Presupuestos, la legislatura "se acorta". En este sentido, ha remarcado que la voluntad del Gobierno es "gobernar", e incluso ha advertido de que habría cometido un "fraude" si hubiera convocado elecciones tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy porque en España esta figura es "constructiva". "Sería un fraude derribar un Gobierno y convocar elecciones porque eso significa que las convoca quien no tiene potestad para convocarlas", ha insistido.

Sin embargo, Calvo ha aludido en varios momentos de su comparecencia a la reflexión del presidente Sánchez, según el cual con unos Presupuestos aprobados, el año 2019 discurriría "en términos de completa normalidad", pero sin ellos "el tiempo se acorta". "Lo dijo, no ha engañado a nadie", ha remarcado mientras ha insistido en que es Sánchez quien "tiene la facultad constitucional" de convocar elecciones y quien hará su "evaluación política" tras el debate presupuestario.