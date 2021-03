El vídeo de YouTube que desafía a la clase política: "Somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos"

Hola 2021 es el título del vídeo con el que la escritora Tatiana Ballesteros, de 29 años, ha plantado cara a los políticos españoles con motivo de la gestión de la pandemia de la Covid-19.

Con la mirada clavada en la cámara, la joven segoviana pide "respeto, dignidad y honor" a la clase política: "Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces", comienza explicando Tatiana.

Después, Ballesteros hace un repaso a todas las peticiones que el Gobierno ha hecho a los ciudadanos y que estos, en su mayoría, han cumplido: "Nos pedisteis que nos quedáramos en casa y lo hicimos. Nos pedisteis que nos pusiéramos una mascarilla, con su valor añadido, y lo hicimos".

"Nos pedisteis que cerráramos nuestros negocios y lo hicimos. Nos pedisteis, como sanitarios, que dobláramos nuestros turnos con una bolsa de basura como protección y lo hicimos. Nos pedisteis, como empresarios, que mandáramos a miles de personas al ERTE y lo hicimos", continúa la joven.

La escritora defiende, entonces, que ahora son los políticos quienes tienen que cumplir con las peticiones que emiten los ciudadanos: "Os pedimos que no subáis la luz en plena ola de frío. Os pedimos que no aumentéis la cuota de los autónomos cuando llevan meses sin trabajar. Os pedimos que no paralicéis el 20% en investigación pública porque nos seguimos muriendo de cáncer. Os pedimos que no os subáis el sueldo cuando España se muere".

"España está muy por encima de vosotros. ¿Y ahora nos pedís que votemos? ¿A quién? ¿A cuál?", cuestiona la joven, dejando claro su descontento y, posiblemente, el descontento general de la población con los políticos españoles. "España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros".

"Somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos", advierte la segoviana con la mirada fija en el objetivo. La grabación termina con un mensaje escrito en el que se explica que "nada de lo que se dice en este vídeo atiende a ninguna ideología política. Tan solo a la razón y ética humana".

El vídeo, publicado en YouTube el 25 de febrero de 2021, ha superado las 71.000 reproducciones y los 3.000 'me gusta'. Entre los más de 200 comentarios, los usuarios alaban las palabas de la joven.