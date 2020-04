El exalcalde de Badalona se contradice (como Maradona en su día): dice que no salgan y se salta la cuarentena

El pasado martes por la noche, el alcalde de Badalona, Álex Pastor, fue detenido por los Mossos d'Esquadra por saltarse la cuarentena y estar conduciendo su vehículo con una tasa de alcohol superior a la permitida. Pero no solo eso, sino que se alteró muchísimo, mordió a uno de los agentes y se encaró con ellos al grito de "¿Sabes quién soy yo? Soy el alcalde de Badalona".

A la mañana siguiente, el socialista quedó en libertad y dimitió de su puesto. Y es que alguien con un cargo público como él debería dar ejemplo, sobre todo cuando la semana pasada criticó duramente en su Twitter a las personas que se saltan el confinamiento.

"La verdad es que la gran mayoría de personas están haciendo caso y están cumpliendo con el confinamiento. Siempre hay personas que se creen que son más espabiladas que las demás y que no tienen que cumplir las normas", dijo. "En este caso, estas personas no se dan cuenta de que no ponen en riesgo solo su salud, ponen en riesgo también la nuestra. Por ello, cada día, la guardia urbana pone multas a casi un centenar de personas".

Este vídeo del alcalde de Badalona hablando de los que se saltan el confinamiento es oro.



Ahora que se lo aplique a sí mismo pic.twitter.com/lcp0helLir — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) April 22, 2020

"Seguiremos cumpliendo con la norma precisamente para garantizar nuestra salud", concluyó. Pero parece que decidió saltarse esta norma él mismo el pasado martes.

Pero no fue el único vídeo en el que habló de ello, pues también hubo otra ocasión en la que pidió que la gente se concienciara: "Esto no puede ser. Tenemos que ser responsables y conscientes de lo que está pasando. En concreto ayer, que hacía buen tiempo, había algunas personas que salieron a la calle tranquilamente. Y algunos incluso a bañarse en la playa. Actitudes irresponsables que no ponen en peligro a todos y a todas".

El alcalde socialista de Badalona, hace unos días, nos tenía algo importante que decir. Nos tuteaba y nos aleccionaba, porque el paternalismo es importante.

pic.twitter.com/4lfcIvbo0N — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) April 22, 2020

Sin duda, Álex Pastor ni se imaginaba mientras grababa esos vídeos lo que pasaría al final. Por ello, estas grabaciones encajarían a la perfección con el meme de los africanos bailando mientras cargan un ataúd, y buena prueba de ellos el vídeo que hay a continuación.

El pasado martes por la noche, el alcalde de Badalona, Álex Pastor, fue detenido por saltarse la cuarentena y estar conduciendo su vehículo en aparente estado de embriaguez. Se alteró muchísimo, mordió a uno de los agentes y se encaró con ellos al grito de "¿Sabes quién soy yo? Soy el alcalde de Badalona". A la mañana siguiente, el socialista quedó en libertad y dimitió de su puesto. Pero lo curioso es que hace tan solo una semana criticó públicamente en Twitter a las personas que se saltaban el confinamiento. El exalcalde de Badalona, Álex Pastor, fue detenido por saltarse la cuarentena.

Pero si hay otro vídeo con el que se le puede comparar es con el de un anuncio de Maradona. Una campaña contra las drogas protagonizada por el futbolista argentino, algo irónico y contradictorio con las adicciones que tuvo después.