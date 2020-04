El alcalde de Badalona presenta su dimisión tras ser detenido por saltarse el confinamiento y conducir bebido

El alcalde de Badalona (Barcelona), el socialista Álex Pastor, ha presentado este miércoles por la mañana su dimisión tras haber sido arrestado anoche en Barcelona por agentes de los Mossos d'Esquadra al haberse saltado el confinamiento y estar conduciendo su vehículo en aparente estado de embriaguez.

Pastor fue detenido por atentado a la autoridad en el centro de la capital catalana y sigue este miércoles arrestado en la comisaría de Les Corts.

El PSC ya pidió anoche a Pastor, nada más conocerse lo sucedido, que presentara su dimisión del cargo y lo suspendió de militancia en el partido.

El hasta ahora alcalde de la cuarta ciudad más poblada de Cataluña ha hecho llegar este miércoles su renuncia a través de su abogado y asegurando que "la exigencia" del cargo le ha acabado afectado emocionalmente: "He visto resentido el lado más personal y familiar. Esto ha afectado a mi salud y a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento".

La primera teniente de alcalde de Badalona, Aïda Llauradó, de En Comú Podem, será la alcaldesa accidental hasta que se convoque un nuevo pleno de investidura.

La primera teniente de alcalde, Aïda Llauradó, de En Comú Podem, será la alcaldesa accidental hasta que se convoque un nuevo pleno de investidura