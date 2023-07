Estas son las recetas de toda la vida por las que tu abuela se sentiría orgullosa de ti

Este 26 de julio es el Día Mundial de los Abuelos, unas personas que han dejado un sinfín de recetas y han dejado una sabia herencia en el mundo de la gastronomía, pasando de generación en generación sus platos para hacer de las mesas de España un lugar de reunión familiar lleno de cariño y amor.

Estas formas tan especiales de hacer la comida más tradicional está muy presente en nuestras vidas y, además, son la manera más económica de que tu mesa esté llena de la mejor comida. A pesar de que estas recetas se componen de alimentos básicos, tienen una técnica que hace pensar que los abuelos son los únicos capaces de hacer.

Croquetas de puchero

Croquetas. iStock.

Si quieres ahorrar y comer bien, este es el plato típico perfecto para incluir en tu mesa. La forma de hacer estas croquetas es muy sencilla. Solo vas a necesitar coger algunos alimentos que suele haber por casa como mantequilla, leche, harina, huevos y pan y aprovechar lo que sobra del cocido de otro día para conseguir este resultado tan bueno y tradicional.

Cocido

Un cocido madrileño. Wikimedia Commons.

A pesar de ser uno de los platos típicos de Madrid, según el lugar de España en el que te encuentres puede haber distintos tipos de cocido. Cantabria, Galicia, Asturias, Cataluña o Extremadura también tienen formas muy especiales de disfrutar de esta comida. Hacer cocido y fusionar los alimentos más típicos tiene, además, un modo de preparación con la que obtienes un resultado excelente de la forma más barata.

Gazpacho

Gazpacho. LA INFORMACIÓN

La joya de la cocina de las abuelas y abuelos de Andalucía. Utilizando verduras, puedes conseguir llevarte a la boca el sabor más típico del sur de España. Además, hacer gazpacho es una forma sencilla de refrescar tu paladar durante el verano.

Migas

Migas manchegas Getty Images/iStockphoto

Si eres de Castilla-La Mancha o de Extremadura, este es un plato que tendrás más que presente en tu vida. La tradición heredada de las abuelas de ambas comunidades autónomas son un ejemplo de cómo aprovechar todos los alimentos para conseguir un plato sencillo, pero que permite muchas combinaciones. Las migas tienen un sabor excelente que no puedes esperar a probar si no lo has hecho ya.

Tarta de la abuela

Tarta de galletas con chocolate EMMA GARCÍA

La tarta de la abuela es un clásico de la repostería. Mezclando galletas, natillas y chocolate consigues el postre perfecto para poner en cualquier celebración. Sin necesidad del horno puedes conseguir hacer una de las recetas de postre más sencillas de preparar y a la vez más ricas.

Paparajote

Un plato de paparajotes Avicentegil

Si se habla de postres típicos de las abuelas de cada lugar de España, hay que destacar este soplo de aire fresco presente en la cultura gastronómica de Murcia. No tienes que irte a ningún restaurante para hacer el paparajote murciano, sino que lo puedes hacer sin moverte de casa. Eso sí, ten en cuenta que necesitarás hojas de limonero.

Torrijas de la abuela

Torrija de la abuela EP

Este plato ha sido durante siglos uno de los postres más presentes en la Cuaresma. Con solo pan, leche, azúcar, huevo, canela y ralladura de un limón puedes hacer las mejores torrijas para que tus invitados se chupen los dedos.

