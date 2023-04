Cómo hacer la mejor receta del auténtico paparajote murciano desde casa

Receta: Receta Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:30 Tiempo total: 00:50 Ficha Técnica Dificultad FÁCIL Tiempo 50 MINUTOS Raciones 10 Calorías 320kcal/100G

Que el concepto del dulce murciano 'paparajote' entrara en la RAE, de eso ya se ocupó Pérez-Reverte. Ahora, falta conseguir la receta para hacer en casa este postre a base de masa frita sobre una hoja de limonero.

"Dulce frito, típico de la región española de Murcia, que se prepara rebozando una hoja de limonero en una masa, generalmente de harina, leche y huevo, y se sirve espolvoreado con azúcar y canela", no hay mejor descripción que la de la Real Academia Española para esta delicia, pero hay que poner las manos en la masa para aprender a hacerla.

¿Se come la hoja del paparajote?

No. La hoja de limonero se pone para dar sabor a la masa, de modo que la forma correcta de comerlo es arrastrar la hoja con los dientes para comer la masa que está pegada a ella.

Paparajotes REGMURCIA.COM

No obstante, hay gente que no conoce este detalle y mastica la hoja. Tanto es así, que se está extendiendo la tradición de no decir nada a los comensales que vienen de fuera para ver la reacción de la víctima de la inocentada.

Paparajotes Ingredientes Hojas de limonero 500 g. de harina 400 ml de leche Ralladura de limón Canela en polvo Aceite de oliva 12 gramos de levadura química 200 gramos de azúcar 3 huevos camperos Una pizca de sal

Elaboración Comenzamos con tres huevos en un bol y los batiremos hasta que se hayan mezclado bien. Después le añadiremos una pizca de sal e incluiremos la ralladura de limón, la levadura química y la leche entera. Removemos bien todo y agregamos la harina poco a poco al mismo tiempo que batimos la mezcla. La masa no debe quedar muy espesa ni con grumos. Lavar y secar la hoja de limonero para incluirla en nuestra masa. Remojamos la hoja del limonero de una en una en la mezcla y ponemos a freír hasta que los dos lados estén dorados. Se quita el exceso de aceite. Se mezcla un poco de azúcar y un poco de canela para espolvorear los paparajotes conforme vayan saliendo de la sartén. Dejamos reposar 10 minutos. Después, servimos con unas ramitas de canela y una hoja de menta o una flor del limonero.

