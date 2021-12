15 recetas de Karlos Arguiñano que deberías hacer alguna vez en la vida

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. Su presencia en sus propios programas de cocina en la pequeña pantalla han estado presentes en los hogares españoles durante décadas, así como muchas de sus tradicionales recetas.

Es por ello que algunos de los platos que Arguiñano muestra en su programa o en alguno de sus muchos libros de cocina son imprescindibles, es decir, son recetas que hay que hacer alguna vez en la vida.

Albóndigas de carne en salsa de almendras

Esta receta consiste en aderezar la carne picada (mezcla de cerdo y ternera) con los ingredientes habituales de unas albóndigas: ajo picado, yemas de huevo, perejil picado, el zumo de medio limón, sal y pimiento.

Sin embargo, Arguiñano da su truco especial para que queden mucho más jugosas: añadir miga de pan remojada en leche, que después se incorpora al resto de la mezcla antes de hacer las bolas para las albóndigas.

Judías verdes con patatas



¿Un primer plato fácil, rápido y muy sano? Esta receta de judías verdes con patatas de Arguiñano. "Si tienes unas judías verdes con patatas, en 15 o 20 minutos lo tienes hecho", comenta el chef, que explica que solamente son necesarias unas cuantas judías, una patata, ajos, aceite y sal.

Crema de guisantes



Un kilo de guisantes en una olla hirviendo, con una pizca de sal es suficiente para, después de cocidos, triturarlos y tener una deliciosa crema en cinco minutos, sana y baja en calorías.

Colas de bacalao



Cocinar pescado parece una tarea difícil y que requiere habilidad en el cocina, pero algunas recetas, como las colas de pescado de Arguiñano, son muy fáciles de preparar. Acompañadas de unas patatas y fritada, para lo que solo se necesita unos pimientos, ajos y cebolleta.

Receta de alubias con cinco ingredientes

Llegado el invierno y los meses de frío, los platos de cuchara son imprescindibles en cualquier hogar y, aunque parezca que se necesitan para ello muchos ingredientes y tiempo en la cocina, lo cierto es que algunas recetas se pueden hacer de forma muy sencilla.

Es el caso de esta receta tradicional de alubias de Arguiñano, para las que solo emplea cinco ingredientes, además del aceite de oliva y la sal: alubias blancas (puestas a remojo el día anterior), butifarra fresca (una por persona), un puerro, una cebolla y dos hojas de laurel.

Paella valenciana

Este mítico plato de nuestra gastronomía también ha sido elaborado por el chef, que utiliza los siguientes ingredientes: arroz de grano redondo, pollo, conejo, judías planas, garrofón, tomate, agua, aceite de oliva, una rama de romero, azafrán, perejil y sal.

Lasaña casera de carne

Preparar una receta de lasaña al estilo Arguiñano es fácil y muy barato. De hecho, es una opción mucho más recomendable que comprar las típicas lasañas precocinadas, que además de ser menos sanas, suelen salir bastante más caras.

Así, lo mejor que puedes hacer es tomar nota de todos los ingredientes y los pasos a seguir para conseguir un resultado final perfecto con la receta de lasaña casera de Karlos Arguiñano.

Pisto con setas y huevo

El pisto es un alimento sano y completo, para el que se pueden añadir diferentes verduras, adaptándolo al gusto de cada persona. En el caso de Arguiñano, los alimentos escogidos son: calabacín, berenjena, patata, pimiento rojo, setas, salsa de tomate, aceite de oliva y sal. Además, acompaña el pisto de unos huevos fritos.

Montaditos de queso

Una receta que se sale de lo habitual, con la que sorprender en los entrantes y muy sencilla de hacer: así son los montaditos de queso de Arguiñano, que necesitan: queso de cabra, cebolla, pan, pistachos pelados, jengibre, tomates secos, aceite de oliva y sal.

Salsa brava

No hay una salsa más típica en España para acompañar las patatas fritas que la salsa brava. Así pues, Arguiñano no pierde la oportunidad de mostrar su salsa brava particular, que se elabora mezclando salsa de tomate natural, cebolla, un diente de ajo, pimentón picante, colorante alimentario, una cucharada de azúcar, un chorrito de vinagre, cayena, aceite de oliva y sal.

Pastel de calabacín

Los pasteles de todo tipo son recetas muy recurrentes del chef, como es el caso de este pastel de calabacín, perfecto para llevar fuera de casa. Se elabora muy fácilmente, requiere de unos ingredientes que todos tenemos en casa y no nada complicado seguir las instrucciones que cuenta Arguiñano.

Flan de chocolate

El flan de chocolate es la versión del postre tradicional para aquellos amantes del chocolate, para lo que hay que seguir todos los pasos habituales a la hora de elaborar un flan, pero añadiendo el ingrediente especial.

De hecho, Arguiñano cuenta un truco para que el flan de chocolate no salga con grumos. Para ello hay que añadir 50 gramos de cacao puro en polvo en el vaso de la batidora, agregando medio litro de leche, integrando bien ambos ingredientes para que no queden grumos.

Rocas de chocolate y avellana



Para los amantes del dulce y de los postres, esta receta de Arguiñano es perfecta para sorprenden en cualquier sobremesa, ya que solamente se necesitan dos ingredientes y muy poco tiempo.

Fundiendo una tableta de chocolate negro al baño maría y añadiendo sobre ello unas avellana, basta con ponerlas en una bandeja, a modo de pequeños montoncitos, para dejar enfriar y tener listas las rocas de chocolate y avellana.

Torrijas

Si hablamos de postres tradicionales, no podemos dejar atrás las torrijas. Este es uno de los dulces más típicos de nuestra gastronomía y, además, fáciles de hacer. Arguiñano muestra también su receta de torrijas en su libro 1.000 recetas de oro.

Donuts caseros

Por último, los amantes del dulce también pueden innovar y realizar unos donuts caseros al estilo Arguiñano. Para ello, solamente hay que seguir, paso a paso, todas las indicaciones del cocinero, añadiendo las cantidades de ingredientes tal y como las explicó.