Receta de alubias de Karlos Arguiñano con solo cinco ingredientes

Las legumbres son uno de los ingredientes que no pueden faltar en una alimentación saludable. Denostadas durante mucho tiempo, este alimento vive ahora una época dorada gracias a la divulgación que muchos cocineros y nutricionistas han hecho sobre ellas. Entre otros beneficios para la salud, las legumbres son ricas en proteínas, antioxidantes o fibra.

La bajada de temperaturas invita a prepararlas en platos de cuchara, y ahí es donde el cocinero Karlos Arguiñano ha sorprendido a los espectadores de Cocina Abierta con una sencilla y rica receta de alubias que solo tiene cinco ingredientes y que promete conquistar a todos los paladares.

Tal y como ha destacado Arguiñano, las alubias son "un alimento 10, vais a gastar muy poco y vais a estar muy fuertes".

Elaboración

1. Retira el agua donde las alubias han estado a remojo, escúrrelas y ponlas en la olla rápida, cubiertas de agua.

2. Limpia el puerro y córtalo en tres partes iguales. Pela la cebolla e introduce ambas hortalizas en un saco de cocer verduras. Cierra el saco y mételo en la olla junto a las alubias. Agrega las dos hojas de laurel.

3. Sazona las legumbres, cierra la olla exprés y cuece los alimentos durante 3 minutos a partir de que suba la válvula.

4. Mientras tanto, calienta una sartén con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Pincha las butifarras frescas con la punta de un cuchillo antes de introducirlas en la sartén para que "no se rompan". Cocínalas a fuego medio, "no muy fuerte para que no se nos queden quemadas por fuera y crudas por dentro", explica Arguiñano.

5. Con ayuda de un colador y un bol, escurre las alubias. En la sartén donde previamente se han cocinado las butifarras, saltea las alubias durante unos minutos.

6. En un plato, coloca una buena porción de alubias y unos trozos de butifarra encima. Acompáñalo con la cebolla y el puerro, cortados y aliñados con aceite de oliva.