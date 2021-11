Tres recetas fáciles de Arguiñano para cocinar en menos de media hora

El trabajo, los recados, el gimnasio, la vida social... Que llevamos una vida frenética es una realidad. Lo que no es una realidad es que nos podamos escudar en ello para comer mal.

Vale que no todos los días puedas ponerte a cocinar platos de lo más laboriosos y pasarte horas y horas entre fogones, ya nos gustaría, pero igual si lo intentamos, media horita para estar bien alimentados sí sacamos, ¿no?

"Que nadie me diga que no tiene tiempo para cocinar, que no me lo creo. El que dice eso miente", advierte Arguiñano, que como todos sabemos conoce muy bien el mundo de la cocina y sabe controlar los tiempos a la perfección.

Para el cocinero estar bien alimentado es la base de la salud, por lo que asegura que invirtiendo muy poco tiempo y muy poco dinero puedes conseguir unos platos deliciosos, rápidos y al alcance de todos. "Si no tienes 20 minutos para cocinar es que eres la hostia de importante".

Judías verdes con patatas

"Si tienes unas judías verdes con patatas, en 15 o 20 minutos lo tienes hecho", comenta el chef. Y lo cierto es que, por muy atareado que estés, en lo que recoges la casa o te pegas una ducha, dejas la cazuela al fuego y tienes la comida lista.

Judías verdes con patatas. ©[Rafael Yebenes Alonso de Getty Images] a través de Canva.com.

Con unas cuantas judías, una patata, ajos, aceite y sal tienes una receta deliciosa y saludable en unos pocos minutos.

Crema de guisantes

"¿No vas a meter en 10 minutos en una olla hirviendo un kilo de guisantes con una pizca de sal, los vas a cocer y los vas a triturar?" comenta Arguiñano sobre la sencillez de esta receta.

Crema de guisantes. ©[oksanashufrych] a través de Canva.com.

Así de fácil y sencillo es preparar una crema de guisantes. Aunque si te pones, también le puedes echar un chorrito de leche, una yema de huevo, un poco de panceta y hacer esta receta tu crema preferida.

Colas de bacalao

El pescado no nos puede faltar en la dieta y lejos de lo que muchas veces creemos, preparar un guiso con pescado es mucho más fácil de lo que imaginamos.

Colas de bacalao ©[Ockra de Getty Images] a través de Canva.com.

Lenguado, lubina, dorada, merluza, bacalao... las opciones para comer pescado son casi infinitas. Una receta que propone el cocinero son unas colas de bacalao, que entre las diferentes opciones que tienes para prepararlas, una de ellas son con patatas y fritada, que con apenas unos pimientos, ajos y cebolleta, tienes el acompañamiento perfecto.