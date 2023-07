La receta de brócoli que enamora hasta a quienes odian esta verdura: cómo preparar este plato sencillo y barato

A veces cuando decidimos que una comida no nos gusta, simplemente la eliminamos de nuestra alimentación y recurrimos a lo que sabemos que no va a fallar. Si estás en el amplio grupo de gente que rechaza el brócoli o simplemente no se te ha ocurrido ninguna receta en la que te resulte apetecible, te proponemos una deliciosa mezcla con bechamel y curry que le da un toque picante y jugoso para convertirlo en un nuevo recurso para tu dieta.

Al vapor, hervido, salteado, al horno o triturado en cremas o purés e incluso también se puede comer crudo, tanto el tronco como las hojas. Maneras de comer brócoli existen infinitas, aunque antes de nada, te advertimos que es muy importante, en este caso, que la cocción sea corta para que no se pierda la textura, esté al dente y conserve todas las propiedades nutricionales. También, si es posible, lo ideal es que lo consumas fresco y que evites utilizar las que ya han perdido el color verde.

Ingredientes

El tiempo de preparación de esta receta es de 10 minutos, el de cocción de 15 y las raciones son para cuatro personas.

2 brócolis. Precio aproximado 0,99 €

​40 g de parmesano en polvo. Precio aproximado 1,40 €

100 ml de leche o crema de coco. Precio aproximado 2,55 €

30 h de harina

30 g de mantequilla

​300 ml de leche

1 cucharada de pimienta negra molida

1 cucharada de sal

2 cucharadas de curry amarillo

Elaboración

Preparar el brócoli separándolo en ramilletes. Poner el agua en una olla y cuando empiece a hervir colocar el brócoli durante 5 minutos para lograr un cocinado al dente. Cuado esté listo retirar del fuego y reservar. Colocar en una sartén a fuego medio y hacer una roux (una masa cocida de harina y mantequilla que sirve como base espesante para la elaboración de salsas) con la mantequilla y la harina y cocinar sin parar de remover, durante 2 minutos hasta que la harina esté lista. Calentar la leche junto a la crema de coco. Cuando esté caliente y la roux listo, incorporar en la sartén y remover con energía constantemente para evitar grumos. Salpimentar y añadir curry en polvo. Una vez que se haya espesado, retirar del fuego. Precalentar el horno a 180 °C, repartir la bechamel en el fondo del molde para que quede bien distribuida e incorporar el brócoli, previamente cocinado. Volcar el resto de la bechamel para que el brócoli quede bien cubierto y añadir queso parmesano por encima. Gratinar durante 10 minutos hasta que consiga un tono dorado y servir con escamas de coco o hierbas al gusto. ​

Propiedades del brócoli

El brócoli es una de las hortalizas más saludables y nutritivas. Aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales que ayudan al correcto funcionamiento del organismo, por lo que es ideal para evitar la anemia, mejorar la salud del corazón, la piel y los huesos. Con todo esto, su mayor beneficio es su poder antioxidante, por su alto contenido en carotenos y vitamina C.

Gracias a su aporte en fibra, esta hortaliza reduce el estreñimiento y es un perfecto saciante. Es recomendado para mujeres embarazadas con su contenido de ácido fólico.

Por cada 100 gramos, el brócoli contiene:

Calorías: 34 kcal

Carbohidratos: 6,6 g

Grasas: 3,1 g

Azúcar: 1,7 g

Fibra: 2,6 g

Proteínas: 2,8 g

Calcio: 47 mg

