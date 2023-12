Cómo preparar un Ginger Bug con granada, un cóctel sin alcohol y con probióticos naturales

¡Empezamos la cuenta atrás para la Navidad! Me encantan estas fechas, tiempo de familia y de amigos, sí, de amigos, como si no hubiera un mañana. Cenas, comidas, y por supuesto, ir al gym para que todo esto no pase factura. Mucha concentración para no comer todas esas delicias que se preparan y, por supuesto, toman en estos días.

¿Qué tal va el menú de Navidad? Si aún no lo tienes, te propongo unas ideas fáciles y deliciosas o, para quien quiere llegar al siguiente nivel, un menú más elaborado. La semana pasada os compartí un postre y la anterior un entrante, ahora me falta la bebida, y el plato principal. Pero si eres de aquellas personas a quienes les gusta elaborarlo con tiempo, aquí va:

Menú para los disfrutones a los que les gusta poco la cocina:

Menú para los aventureros que toman la iniciativa:

Menú para los que aman cocinar y quieren sorprender:

Y como bebidas:

Piña colada sin alcohol

Ginger Bug (a partir de ahora mi preferida)

Te diré que preparando cualquiera de estos menús vas a poder comer las sobras durante varios días, es lo mejor de estas fiestas, quien lo prepara lo disfruta más tiempo…

Ingredientes para preparar el Ginger Bug con granada

Raíz de jengibre fresca, preferentemente orgánica

Azúcar bio o azúcar de coco

Agua purificada (sin cloro), filtrada o de botella

Elaboración

Preparación Inicial: Lava bien la raíz de jengibre, especialmente en los recovecos. Corta un trozo y rállalo finamente hasta obtener 2 cucharadas soperas. Primer Día: En un frasco de vidrio, mezcla 2 cucharadas de jengibre rallado, 2 cucharadas de agua purificada y 1 cucharada de azúcar. Cubre el frasco con un filtro de papel o tela y una liga. Deja fermentar por 24 horas en un lugar templado y sin luz directa. Días Subsiguientes: Durante los próximos 4-5 días, alimenta diariamente el Ginger Bug agregando las mismas cantidades de jengibre, agua y azúcar. Observa la formación de burbujas, indicando la fermentación. Listo para Usar: Cuando observes muchas burbujas y una apariencia porosa, el Ginger Bug estará listo para usar. Esto puede variar según la temperatura ambiente

Ingredientes para preparar Ginger Beer si quieres ir más allá

1 raíz de jengibre grande, cortada en trozos

1 taza de azúcar estándar

2 litros de agua

¾ de taza de Ginger Bug (jengibre rallado y líquido)

Cómo elaborar Ginger Beer

Decocción de Jengibre: En una olla, añade el jengibre cortado a 2 litros de agua. Agrega 1 taza de azúcar y hierve por 15 minutos. Deja enfriar completamente a temperatura ambiente. Incorporación del Ginger Bug: A la decocción fría, añade ¾ de taza de Ginger Bug. Asegúrate de que incluya tanto jengibre rallado como líquido. Embotellado y Fermentación: Llena botellas de vidrio esterilizadas con la mezcla, dejando un espacio de 4-5 cm. Cierra herméticamente y deja fermentar por 2-3 días para que se acumule gas carbónico. Añadir Granada: Una vez finalizada la fermentación y antes de servir, añade unos granitos de granada fresca a cada botella o al servir en vasos para un toque festivo y un sutil sabor a granada. Disfrutar: Sirve tu Ginger Beer con el sutil toque de granada

Consejos

Mantén el Ginger Bug y el Ginger Beer en un lugar templado y alejado de la luz directa durante la fermentación.

Siempre usa agua sin cloro para evitar inhibir la fermentación.

No sustituyas el azúcar por edulcorantes artificiales.

Propiedades del jengibre

El jengibre se destaca en el campo de la fitoterapia por su rica composición de al menos 14 fitoquímicos, conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Perfil Nutricional: Este rizoma, parte subterránea de la planta, es valioso por su contenido de fibra, especialmente en la piel. Originario del sudeste asiático, el jengibre pertenece a la familia Zingiberaceae y se cultiva ampliamente en zonas tropicales.

Aplicaciones Terapéuticas:

Digestión: Eficaz contra náuseas y malestar estomacal, el jengibre estimula los jugos digestivos y neutraliza los ácidos estomacales.

Salud Cardíaca: Su uso regular puede reducir el riesgo de hipertensión y enfermedades cardíacas, aunque debe consumirse con precaución junto a medicamentos anticoagulantes.

Antioxidante y Antiinflamatorio: Sus aceites esenciales son ricos en antioxidantes, protegiendo las células del daño oxidativo, y ofrecen beneficios antiinflamatorios para el cerebro y las articulaciones.

Composición y Uso: A pesar de su modesto aporte en vitaminas y minerales, el jengibre es valorado por sus compuestos activos como gingerol y shogaoles, que son la base de sus múltiples beneficios para la salud.

El jengibre, en su pequeña pero potente presencia, se consagra como un aliado invaluable en la salud natural y la nutrición.

Referencias