Ensalada de vieiras al ajillo, una receta de fin de año

Receta: Ensalada de vieiras al ajillo Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:25 Ensalada de vieiras al ajillo Dificultad Baja Tiempo 25 minutos Raciones 4 Calorías 287 kcal

¡Y se nos acabó el año! Son días que empiezas a recapitular los deseos cumplidos y los ni siquiera te planteaste o no tuviste tiempo de realizar, pero lo que sí es cierto es que son momentos felices para muchos, y si fueran tristes en tus manos está concentrarte en cosas hermosas ¡la imaginación no tiene límites! Por eso son días para hacer resúmenes y dar las gracias por todo y por la esperanza. Esperanza de empezar de nuevo, con nuevas oportunidades y proyectando todos tus deseos. Un buen tip es que te mandes mails programados para recordarte los deseos para este 2023 durante todo el año.

En estos días de fiestas normalmente comemos recetas que no preparamos el resto del año, comidas calóricas — menos mal que vivimos en climas que por estas fechas son fríos—, son fiestas y se trata de hacer tributo a las tradiciones. Y si no las tienes o no te gustan las de tu familia, inventa unas nuevas que a partir de ahora te recuerden felicidad.

Comer vieiras no era una de mis tradiciones familiares, pero siempre pruebo recetas nuevas con este marisco delicioso. Esta última receta es una de mis nuevas tradiciones y normalmente gustan a todos mis invitados. Es fácil y con mucho estilo, ¡de eso se trata!.

Esta ensalada de vieiras al ajillo es un plato vibrante y servido con este aderezo seguramente será todo un éxito y en menos de 30 minutos. Tienen un toque colorido, saludable y mucho más que delicioso. Puedes variar la receta acompañándola de arroz, quinoa, o polenta cremosa; sí, polenta y mariscos es una excelente combinación y si le sumas algún otro queso, ni te cuento.

Lo que necesitas saber sobre cocinar las vieiras

La primera vez que las cociné en una sartén no logre que quedarán doradas. Lo primero y fundamental es que seques bien cada vieira para lograr dorarlas. A continuación, la clave está en que la sartén esté bien caliente y no debes cocinarlas todas a la vez, porque si hay demasiadas se cocinarán como si fuera al vapor. Por último, busca los ingredientes de mejor calidad que consigas. De esa manera te aseguras el éxito seguro.

Ensalada de vieiras al ajillo Ingredientes 500 g de carne de vieira 1/4 taza (para la vinagreta) + 2 cucharadas (para la cocción) de aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas de mantequilla Ralladura y zumo de 1 limón 4 dientes de ajo 2 cebollas tiernas 2 cucharadas de vinagre de manzana 120 g de queso feta 1 pizca de hojuelas de pimiento rojo o ají argentino 1/4 taza de perejil fresco, picado 1/4 taza de orégano fresco, picado o seco Sal integral Pimienta negra 1/2 taza de aceitunas negras o verdes, picadas en trozos grandes (opcional) 1/4 taza de albahaca fresca, picada (opcional)

Elaboración Seca las vieiras con papel de cocina presionándolas levemente. Condimentar con sal y pimienta. Calienta dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Cuando el aceite brille, agrega las vieiras y dora por ambos lados hasta que se doren, aproximadamente 2-3 minutos. Agrega la mantequilla, la ralladura de limón, el ajo y las hojuelas de pimiento rojo triturado. Cocina hasta que el ajo esté dorado y las vieiras estén opacas, unos 3-4 minutos. Retira del fuego. Para hacer el aderezo. Combina el 1/4 taza restante de aceite de oliva, perejil, orégano, albahaca, cebollas, aceitunas, vinagre y zumo de limón. Agrega el queso feta y revuelve suavemente para combinar. Para servir, coloca las vieiras en un plato y vierte sobre el queso feta y el aderezo. Sazona con sal integral o marina en escamas. Servir con pan crujiente o sobre lechugas.

