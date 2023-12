Boniatos asados navideños con mantequilla de kimchi y cordero, una receta para dejar a tus invitados con la boca abierta

Llegó el mes más festivo del año. Sé que hay muchos otros meses festivos que son más importantes, pero éste es un mes especial: el mes de las fiestas más alegres. Se encienden las luces navideñas, y por doquier hay decoraciones en los locales; lucen flores, adornos y, sobre todo, arbolitos de Navidad. Para la mayoría, significa poner alguna decoración, desempolvar del año anterior todas las luces y añadir alguna nueva. En casa, nuestra tradición es agregar una decoración cada año. Claro que no sé hasta cuándo va a aguantar el árbol; cada vez hay menos espacio.

Para bien o para mal, no siempre es a gusto de todos, nos reunimos con la familia o con amigos. Es un mes donde, si le sacas provecho, puede traer muchas alegrías, y si es el caso de que no estás cerca de tu familia, festéjalo con amigos. Aquí está el quid de la cuestión: hoy en día hay quienes no comen carne o los que evitan algunos alimentos, así que te comparto este plato que puedes adaptar según tus invitados. Para ello, te dejo varias opciones en los ingredientes.

Hay otro lado de la Navidad que es para los menos favorecidos. Hace un tiempo que los Bancos de Alimentos están teniendo problemas para poder abastecerse. Las donaciones son menores, y ¿por qué no ser un poco más generosos este mes? Bueno, en realidad, cada vez que puedas.

Porque lo poquito que puedas donar puede ser muy significativo y podrás ayudar seguramente a una persona que pueda tener una comida. Sí, la suma de pequeñas acciones puede mover montañas.

Ingredientes



Para obtener los mejores resultados y beneficios para la salud, se recomienda usar ingredientes ecológicos u orgánicos en toda la receta, siempre que sea posible.

4 boniatos medianos (amarillos, naranjas o morados)

½ barra de mantequilla, de vacas que pastan libremente. Puedes reemplazarlo por aceite de coco o mantequilla vegana

1/2 taza de kimchi, chucrut o alcaparras y jalapeños encurtidos (según preferencia)

1 cucharadita de sal integral

Aceite de sésamo o aceite de oliva virgen extra

Semillas de granada para decorar

500 gramos de cordero o pollo asado preferiblemente ecológico. En caso de veganos reemplazado por 100 g de altramuces cocidos por persona, son ricos en proteínas

Elaboración

Prepara el Horno: Comienza precalentando tu horno a 220°C Lava los Boniatos: Toma los boniatos y lávalos bien bajo el grifo para eliminar cualquier residuo de tierra o impurezas. Sécalos cuidadosamente con un paño limpio o papel de cocina Una vez limpios y secos, pínchalos varias veces con un tenedor. Esto permitirá que el calor penetre en los boniatos y se cocinen de manera uniforme. Forra la Bandeja: Mientras el horno se calienta, forra una bandeja de hornear con papel pergamino orgánico. Esto ayudará a que los boniatos no se peguen y facilitará la limpieza después. Elaboración de la mantequilla de kimchi:

​En un procesador de alimentos, coloca la mantequilla a temperatura ambiente, el kimchi (o tu elección), la sal y un chorrito de aceite de sésamo o de oliva. Procesa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. El objetivo es que el kimchi quede bien integrado con la mantequilla, formando una crema suave y con sabor. Asado de los boniatos:

​Una vez que el horno esté caliente, coloca los boniatos en la bandeja preparada y mételos en el horno. Hornea durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que los boniatos estén tiernos. Puedes comprobar su cocción pinchándolos con un tenedor; deberían estar suaves por dentro. Preparación del cordero o pollo:

​Mientras se hornean los boniatos, sazona el cordero con sal y pimienta al gusto. Calienta una sartén o parrilla a fuego medio-alto y cocina el cordero hasta que esté al punto deseado. Deja reposar unos minutos antes de cortarlo en rodajas finas para que los jugos se redistribuyan. Montaje final del plato:

​Rellena los Boniatos: Una vez asados, abre los boniatos por la mitad y rellénalos con una generosa cantidad de la mantequilla de kimchi. Agrega el Cordero: Coloca sobre ellos las rodajas de cordero. Decora y Sirve: Finalmente, decora con semillas de granada, perejil o cebollino picado y, si lo deseas, semillas de sésamo crudas. Sirve caliente y disfruta de un plato festivo y nutritivo.

Propiedades de los boniatos

Variedades de carne y propiedades:

Carne amarilla y piel marrón : Alto en potasio, regula el ritmo cardíaco y reduce el estrés.

: Alto en potasio, regula el ritmo cardíaco y reduce el estrés. Piel y carne violetas : Rica en antocianinas antioxidantes, estas variedades promueven la salud intestinal y pueden ofrecer protección adicional contra enfermedades como el síndrome del intestino irritable y la colitis ulcerosa.

: Rica en antocianinas antioxidantes, estas variedades promueven la salud intestinal y pueden ofrecer protección adicional contra enfermedades como el síndrome del intestino irritable y la colitis ulcerosa. Piel violeta y carne amarilla: Destacan por su contenido superior de antioxidantes.

Beneficios para la salud:

Control de la glucemia : Contiene carbohidratos de absorción lenta y almidones, así como péptidos que incrementan la adiponectina, una hormona que regula el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos, ayudando a normalizar los niveles de glucosa en sangre.

: Contiene carbohidratos de absorción lenta y almidones, así como péptidos que incrementan la adiponectina, una hormona que regula el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos, ayudando a normalizar los niveles de glucosa en sangre. Belleza de la piel : Su riqueza en betacaroteno combate el envejecimiento cutáneo.

: Su riqueza en betacaroteno combate el envejecimiento cutáneo. Refuerzo inmunológico : Con vitamina C y betacaroteno, refuerza el sistema inmunitario y aumenta la resistencia a infecciones.

: Con vitamina C y betacaroteno, refuerza el sistema inmunitario y aumenta la resistencia a infecciones. Fibra para la digestión : Su contenido en fibra mejora la digestión, actúa como prebiótico y contribuye a la salud cardiovascular, ayudando a regular los niveles de colesterol y reducir la presión arterial.

: Su contenido en fibra mejora la digestión, actúa como prebiótico y contribuye a la salud cardiovascular, ayudando a regular los niveles de colesterol y reducir la presión arterial. Minerales esenciales: Aporta hierro y magnesio, fundamentales para la salud general.

Consumo y Preparación:

Consume su piel (de origen ecológico) : La piel del boniato, rica en nutrientes, es beneficiosa si es de cultivo ecológico para evitar pesticidas.

: La piel del boniato, rica en nutrientes, es beneficiosa si es de cultivo ecológico para evitar pesticidas. Cocina al vapor : Para conservar sus azúcares lentos y nutrientes.

: Para conservar sus azúcares lentos y nutrientes. Acompaña con grasas: Optimiza la absorción del betacaroteno.

Otros usos culinarios:

Puré de boniatos : Ideal cocidos y machacados, con un toque de tu endulzante preferido, canela o nuez moscada.

: Ideal cocidos y machacados, con un toque de tu endulzante preferido, canela o nuez moscada. Ensalada: Boniatos al vapor con pimientos rojos, rúcula o espinacas, y vinagreta balsámica, opcionalmente con queso de cabra.

Referencias

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.