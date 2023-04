Cómo preparar una lemon curd o crema de limón en tres sencillos pasos

Receta: Lemon curd Categoría: Salsas Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:05 Tiempo total: 00:05 Lemon curd Dificultad baja Tiempo 5 minutos Raciones 2-4 Calorías 114 kcal

Benditos limones, la naturaleza nos los regaló desde Oriente y todas las primaveras nos regala sus perfumadas flores. Los cítricos que tanto bien nos han hecho a lo largo de la historia, hoy cobran protagonismo en esta deliciosa receta. Y si no, que se lo cuenten a los primeros viajeros de aquellos navíos que cruzaban los océanos que gracias a los limones se libraban de padecer la pelagra -enfermedad causada por la falta de ciertas vitaminas-.

Esta familia de los cítricos no solo incluye al limón, la naranja y el pomelo, sino también mandarina, bergamotas y algunas frutas menos comunes como mano de buda, Shikwasa -mandarina de Taiwan-, caviar cítrico, dragonlfy y kumquat entre otras variedades. Son famosos por su contenido de vitamina C, y aunque no contienen tanta cantidad, su sinergia con los bioflabonoides que contiene les hace hacer honor a su fama.

El consumo regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cálculos renales e infecciones de todo tipo. También favorecen la digestión, y tienen propiedades alcalinizantes y desintoxicantes.

Beneficios del limón

Cálculos renales. El limón tiene el mayor contenido citratos. Se ha descubierto que el consumo diario de zumo de limón o naranjas diluido o limonada sin azúcar reduce la formación de cálculos.

Salud del corazón. Los cítricos contienen flavonoides como Hesperidina -presente en la piel y en la membrana blanca-, puede reducir los síntomas de la hipertensión, y compuestos limonoides, capaces de retardar el desarrollo de la arterioesclerosis (endurecimiento de las paredes arteriales) pero también de reducir el nivel de colesterol malo (LDL) en sangre. La pectina en las cáscaras de limón también puede reducir los niveles de colesterol al aumentar la excreción de ácidos biliares, que son producidos por el hígado y se unen al colesterol.

Los antioxidantes presentes en los cítricos también reducen el riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular y mejora función cognitiva. Una revisión de 14 estudios en 344 488 personas encontró que un aumento promedio de 10 mg de flavonoides por día redujo el riesgo de enfermedades cardíacas en un 5 %.

Alivia la digestión. El zumo de limón puede aliviar la acidez estomacal, las náuseas, el reflujo gástrico y el dolor de estómago. Esta bebida también se dice que tiene propiedades antiparasitarias entre muchas otras propiedades.

¿Cómo aprovecharlo al máximo?

La ralladura de los cítricos está llena de beneficiosos antioxidantes, y concentra gran parte de sus principios activos de estos frutos. Investigaciones científicas recientes han demostrado que su ralladura combate los radicales libres, regula la glucemia y favorece la salud de la glándula tiroides ayudando al organismo a asimilar el hierro.

¿Cómo utilizarlo?

Ensalada joya. Pela 5 naranjas grandes, corta la pulpa en trozos y colócalas en una ensaladera. Agregue el zumo y las semillas de una granada, una naranja, 3 cucharadas de aceite de oliva, menta fresca picada, pimienta y mezcle suavemente

En una bebida caliente. Comience su día de verano.

Lemon curd Ingredientes Ralladura y zumo de un limón, puedes reemplazarlo por naranja 1 huevo 1 cucharada de almidón de yuca o de patata. Puedes reemplazarlo por otro almidón que tengas 1 cucharada de endulzante preferido

Elaboración En un cazo pon la ralladura de la cáscara limón más el zumo del limón. Pon el endulzante que hayas elegido, evita el azúcar refinado. Reservar. Mezcla el huevo con el almidón y añádelo a la mezcla anterior hasta que se integre todo bien. Sin dejar de mezclar ponlo a fuego medio hasta que espese.

Nota. Puedes conservarlo en la nevera en un frasco con tapa durante varios días.

