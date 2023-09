Costillas con boniatos y remolacha: una receta deliciosa y nutritiva

Si hay una receta que cuando la preparo se autoinvita hasta ese primo que nunca veo, son estas deliciosas costillas al horno. Es increíble que ese olor que perfuma todo el vecindario, levante envidias y haga que casualmente los vecinos me vengan a ver. Lo mejor, es que no suele sobrar nada. Siempre he tenido fama de cocinar mucha cantidad, pero este es el único plato del que al día siguiente me arrepiento de no haber preparado más.

La carne de cerdo es una muy buena fuente de proteínas de alta calidad. Aunque se cría en todo el mundo, cabe destacar que los cerdos criados en libertad o de origen ecológico, al alimentarse con más rigurosidad en el balance de nutrientes y de manera más natural, y tener acceso a un entorno natural, se asocian con prácticas más sostenibles y éticas en su crianza, lo que influye en la calidad de la carne. Además, en este tipo de crianzas se evita o limita el uso de antibióticos y hormonas de crecimiento, lo que es muy beneficioso, ya que tienen menos residuos químicos que pueden influenciar en nuestra salud.

Estas prácticas de crianza en libertad o ecológica pueden provenir de diversas partes del mundo, pero algunos países como Dinamarca, Austria, Alemania, Reino Unido y España, que está en pleno crecimiento de cuota de mercado, son conocidos por su producción.

Es importante destacar que las variaciones en la regulación de cada país pueden ser específicas, por lo que es más recomendable en nuestro caso consumir productos de producción nacional.

Si decides elegir este tipo de carne de cerdo, no solo contribuyes al medio ambiente al no criarse en sistemas industrializados por confinamiento, sino que también contribuyes a que este ganado tenga una vida con menos estrés, lo que puede tener un impacto positivo en la calidad de la carne.

Si vas a consumir productos o carnes de cerdo con estas características, busca productos que cuenten con certificaciones y sellos de calidad emitidos por organismos reconocidos.

Ingredientes para hacer unas costillas en el horno

1 kg de costillas de cerdo, cortadas en 3 secciones iguales

Salsa barbacoa de tu elección

400 g de boniatos cortados en trozos pequeños

1 remolacha cortada en trozos pequeños

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de miel cruda

3 cucharadas de amino de cocos o salsa de soja eco

1 cucharadita de chile en polvo o pimentón

½ cucharadita de sal integral

1 cucharadita de tomillo y orégano

½ cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de hojas de fenogreco (opcional)

1 cucharadita de romero (opcional)

Cómo hacer unas costillitas con boniatos y remolacha

Precalienta el horno a 180°C. En un tazón pequeño, mezcla todos los ingredientes del masaje de especias: mostaza, miel, amino de coco o salsa de soja, chile en polvo, sal integral, tomillo, orégano, pimienta negra, hojas de fenogreco y romero (si se utiliza). En una bandeja grande para horno, coloca las costillas de cerdo y úntalas con la mezcla de especias, asegurándote de cubrirlas de manera uniforme. Déjalas reposar durante unos 10-15 minutos para que absorban los sabores. Agrega los boniatos y la remolacha cortados en trozos pequeños alrededor de las costillas en la bandeja. Cubre todo con papel de horno y hornea durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que las costillas estén tiernas y las verduras estén cocidas. Retira el papel y da la vuelta a las verduras y la carne para que se doren por ambos lados. Vuelve a hornear sin el papel durante unos 15-20 minutos adicionales, o hasta que las costillas estén doradas y caramelizadas. Si las verduras se hicieran antes, retíralas para que no se doren demasiado y cubre las zonas vacías con papel para que no se queme la fuente. Sírvelo caliente, acompañando las costillas con las verduras asadas. Puedes asar durante 3-5 minutos adicionales o hasta que la salsa esté burbujeante y ligeramente caramelizada. Alternativamente, puedes terminar las costillas colocándolas en una parrilla caliente hasta que la salsa esté ligeramente caramelizada. ¡Disfruta tu comida!

Propiedades de la carne de cerdo

La carne de cerdo criado en libertad y libre de pesticidas es especialmente abundante en aminoácidos como alanina, ácido aspártico, ácido glutámico, glicina, prolina y serina. Estos aminoácidos son beneficiosos para la regeneración de tejidos y la mejora de la función cognitiva, además de poseer propiedades antiinflamatorias.

El consumo de carne de cerdo, especialmente la de cerdos criados en libertad, puede mejorar la producción de hemoglobina, siendo beneficioso para tratar anemias y mantener la salud del sistema circulatorio.

La carne de cerdo proporciona una importante fuente de zinc que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, mejora la fertilidad, favorece la cicatrización de heridas, y mantiene el olfato, el gusto y la función celular en óptimas condiciones.

La carne de cerdo es rica en vitaminas del grupo B, como B1, B2, B3, B6 y B12, esenciales para mantener niveles adecuados de energía y promover la salud del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos.

La carne de cerdo criado en libertad o bajo prácticas ecológicas suele tener un mayor contenido de ácidos grasos omega-3 en comparación con la carne de cerdo convencional, lo que puede ser beneficioso para la salud cardiovascular.

Es importante destacar que estos beneficios están más presentes en la carne de cerdo criado en libertad y con una dieta ecológica, especialmente cuando se alimentan con bellotas, lo que aumenta aún más su contenido de grasas saludables.

