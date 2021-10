"Cualquier persona que venga no tiene que sentir que es diferente ni rara, tiene que sentir que aquí tiene un lugar para ser ella misma y disfrutar de la comida tal y como necesite", nos comenta Rebeca Toribio mientras nos abre con una sonrisa de oreja a oreja las puertas de su casa.

Solo es martes a las 12 de la mañana y la creadora de Superchulo ya lleva una jornada frenética, y es que es el claro ejemplo de que, cuando algo te apasiona de verdad, no hay quien te pare.

Nos citamos en el número 11 de la calle Manuela Malasaña con la creadora de Superchulo, el restaurante vegetariano que está revolucionando la capital.

Poder contemplar Superchulo desde dentro y en la más absoluta tranquilidad es todo privilegio. Sus murales y mesas decoradas con un gusto exquisito siguen teniendo la misma vida lejos del ajetreo del ir y venir de deliciosos y coloridos platos, de comensales que entran y que salen y de otros muchos que hacen cola en la puerta para conseguir cazar un sitio en el horario que el restaurante permanece abierto al público.

En este lugar confluyen -y cualquiera que lo haya visitado podrá dar fe de ello- una muy buena ubicación, un ambiente de lo más agradable y una increíble oferta de deliciosos platos. Da igual si eres vegetariano o no, porque vas a salir entendiendo el porqué de su nombre.

A los mandos de este templo de comida natural que no pasa desapercibido en Madrid se encuentra Rebeca, una joven que a pesar de su corta edad reúne todas las cualidades de una auténtica líder: experiencia, talento, energía y muy muy buen rollo.

Con tan solo 22 años, Rebeca maquinó en su cabeza su lugar soñado, un restaurante donde los platos estuviesen llenos de color y se ofreciese comida más sostenible y consciente. Se podría decir que para Rebeca crear Superchulo fue casi una catarsis personal, como ella misma nos cuenta: "Tuve problemas alimenticios y el acercarme a este tipo de alimentación no solo me curó a nivel físico sino que también me dio un motivo por el que vivir y estar bien, que era compartir mi estilo de vida y poderlo hacer dando de comer que me parecía algo fantástico lo de poder alimentar a las personas de una forma más consciente y más positiva".

"Cualquier persona tiene un lugar para ser ella misma y disfrutar de la comida tal y como necesite"

Mientras estamos contemplando los detalles con los que muy cuidadosamente ha sido decorado el local, comienzan a desfilar ante nuestros ojos platos que dejan un irresistible rastro de bue olor a su plato y que nadie diría que son vegetarianos.

Un modo de vida responsable sin etiquetas

"Superchulo es 80% vegetariano y 20% 100% vegano, pero sí que es cierto que casi toda la carta salvo algún plato se puede veganizar", nos comenta Toribio sobre su local.

Cada 1 de octubre se celebra el Día Mundial de Vegetarianismo, el estilo de vida con el que, a pesar de desechar todo tipo de etiquetas, Rebeca más se identifica: "No me gusta etiquetarme, sino consumir de la forma más consciente que puedo y hacerlo de una forma que me haga disfrutar y cuidar de mí misma, de mi entorno y del medio ambiente". Y eso es lo que ofrece en su restaurante.

"Tanto el vegetarianismo como el veganismo son un estilo de vida y conllevan muchas acciones diarias, no solo de la comida sino en el uso de la ropa y en las habilidades de día a día que te determinan de una forma u otra", nos aclara Rebeca, añadiendo que "es cierto que la gran diferencia entre veganismo y vegetarianismo si tenemos que etiquetarlo de alguna forma es que el vegetarianismo sí que consume productos que vienen de los animales como el huevo, la leche o la miel".

Un lugar donde ni hay etiquetas ni se cuentan caloría: se cuentan colores

Para Rebeca, Superchulo es mucho más que un restaurante vegetariano, es su estilo de vida y su manera de compartirlo con los demás: "Superchulo es un lugar donde entender la comida de una forma positiva y saludable, y disfrutar la comida natural al 100%".

Tras luchar como una jabata con diferentes trastornos de la alimentación, Rebeca encontró en el estilo de vida vegetariano su mejor aliado: "Nace por 2015 cuando con un lápiz y un papel empecé a escribir lo que a mí de alguna forma me estaba sanando. Superchulo es algo que se sale de las etiquetas. Nunca digo que es un restaurante vegetariano y para mi es mucho más que un restaurante. Es mi estilo de vida.".

"Tuve problemas alimenticios y el acercarme a este tipo de alimentación no solo me curó a nivel físico sino que también me dio un motivo por el que vivir"

El eslogan de este restaurante que es mucho más que eso es Rainbow Food, algo que encontramos integrado en la decoración -y en los platos- del lugar. "El Rainbow Food es la forma que tenemos de alimentar a la gente con nuestros platos llenos de colores y sin contar calorías porque no pretendemos que haya una forma correcta de hacerlo, sino que queremos que la gente se divierta alimentándose y se alimente de una forma consciente y sobre todo que lo pase bien".

Sin necesidad de echar de menos la carne

Boloñesa, un pepito, una hamburguesa que huele que alimenta, baos de carne mechada... ¿Qué es eso que no es carne pero huele y sabe a carne? Echar de menos el sabor de la carne es algo que, aunque no tengan carne por ningún lado, en Superchulo no se concibe.

Rebeca nos confiesa que la pregunta hater que más le hacen es por qué intenta imitar el sabor de la carne si es vegetariana, a lo que ella con las cosas muy claras contesta rotundamente: "Una persona que decide ser vegetariana lo puede ser por muchos motivos. Puede ser porque no quiere participar en una industria cárnica, puede ser porque a nivel moral toma la decisión de que su forma de comer y de alimentarse no sea una consecuencia negativa para ningún ser vivo de este planeta, puede pensar en la sostenibilidad y ecología, puede ser por salud… Que queramos todo eso y comer acorde a nuestra filosofía no quiere decir directamente que queramos dejar de disfrutar del sabor o textura de la carne mechada, las salchichas, el bacon, etc."

Las ofertas de alimentación de las que disponen tanto la comunidad vegetariana como la vegana avanza a pasos agigantados incorporando ingredientes nuevos que hace que ni siquiera exista la necesidad de echar de menos nada de lo que comían antes.

"Mi madre, por ejemplo lleva siendo vegetariana 15 años y en aquel entonces solo había tofu, mijo y cosas así insípidas, y era más difícil porque había que trabajar mejor la alimentación y la nutrición en las personas vegetarianas pero hoy en día es súper sencillo acceder a estos productos, cada día más económico y más saludable para todos", asegura Rebeca.

Los platos vegetarianos más 'carnívoros' de Superchulo

No no son sorprende encontrarnos todo tipo de verduras y ensaladas en un vegetariano, pero sí nos sorprende encontrarnos con platos de carne de toda la vida perfectamente vegetarianizados con los que saborear la carne sin necesidad de consumir carne.

"Mucha de la carne vegetal proviene de la soja, propiamente de las plantas, y se suelen incluir proteínas de guisantes muchas veces e incluso se suele meter a esta carne vegetal B12 que muchas veces es un poco el dilema de la dieta vegetariana"- nos adelante Rebeca, quien procede a explicarnos de qué están hechos realmente sus platos de no carne.

Carne parece, soja es. Acompañando unos deliciosos nachos, en Superchulo podemos encontrar una boloñesa para chuparte los dedos: "la boloñesa la hacemos con soja texturizada a fuego lento, casera y con mucho amor con su tomatito, sus cebollas, su verduritas… como haría cualquier madre una boloñesa casera pero en vez de con la carne picada hecha con la soja texturizada", nos comenta Rebeca.

"Superchulo es un lugar donde entender la comida de una forma positiva y saludable"

Otros de los productos del restaurante donde podemos encontrar "carne" son los baos, pero se podría decir que prácticamente son un trampantojo, ya que ni la carne es carne ni el pan está hecho con manteca de cerdo: "En el pan bao, por ejemplo, no solamente la carne vegetal es la diferencia, sino que el pan en vez de tener manteca de cerdo tiene AOVE además de agua de espinaca, leche de soja ecológica… y hace que el pan al final no sea un mal procesado sino que sea un buen procesado y un pan con buenísima calidad. El ali oli también es vegano, y todas las salsas que lleva. La base de este producto es la soja también, aunque es cierto que las carnes veganas en cuanto a textura y sabor se vienen pareciendo mucho a la soja", nos explica la mente pensante de Superchulo.

En el caso del pepito, en lugar de encontrar carne de ternera, encontramos lo que para Toribio es algo parecido a "comida de la NASA": "Está hecho de un producto deshidratado que hidratamos con un caldito de miso y de verduras y es muy curioso cómo pasa de ser un filete deshidratado que a mi me recuerda a la comida de la NASA pero se hidrata con un caldito, se pasa por la sartén y parece un filete de ternera", nos explica la creadora de Superchulo.

Rebeca tiene claro que con mucha imaginación, mucha dedicación y mucho amor no hay sabor que no se pueda conseguir: "Muchas veces cuando la gente se come un chorizo lo que le sabe a chorizo son las especias que se usan, así que si se consigue la textura a nivel vegetal y se usan las mismas especias… ¡voilà!

Y confirmamos que el cóctel de cariño, pasión, superación y ganas de comerse el mundo y compartirlo con todo el que quiera pasar un ratito por este encantador local del centro de Madrid es lo que ha hecho del restaurante de Rebeca un lugar... ¡superchulo!