Una receta familiar y asequible para estas fiestas: pollo relleno de la abuela

Las tradiciones son como un cajón lleno de amor que, de generación en generación, vamos heredando. Es como esa impronta que está sellada en nuestro genoma acumulando buenos recuerdos. Sí, solo los buenos. El espíritu navideño va más allá de lo religioso y nos da esperanza para creer en nosotros mismos y despertar la generosidad y el amor, algo que empieza por casa.

Compartir recetas y costumbres es camino del recuerdo; los ritos son importantes pero, claro, eso lo aprendes con los años. Estas costumbres pueden ser las de toda la vida o las que inicias en tu generación para poder trasmitir a las siguientes más sabiduría.

Tradiciones como el pollo relleno que cada año hemos venido haciendo desde que mis niños -hoy jóvenes adultos- eran muy pequeños. Por aquel entonces ponía la nata con una jeringa enorme y desde entonces lo llaman, entre risas, "pollo operado delicioso".

Esta receta es el segundo plato principal de los menús festivos que he estado compartiendo hasta ahora. Ten por seguro que si lo preparas habrán quién se autoinvite para comer las sobras al día siguiente. Si es que queda, claro.

No sé en qué generación empezamos a comer este pollo, pero cada año me trae muchos buenos recuerdos y mucho amor. Ha habido años en los que no he podido conseguir un pollo deshuesado y me he puesto manos a la obra. Hoy en día hasta en los supermercados te deshuesan el pollo, pero casi siempre tienes que pedirlo con antelación.

Dentro de este delicioso relleno hay dátiles frescos, que son mi toque generacional. Son muy fáciles de encontrar y mucho más jugosos y carnosos, aunque un poco más caros que los normales más secos, pero vale la pena porque resultan más tiernos y dulces. Son deliciosos y se cocinan con mayor facilidad. Se usan para amalgamar mezclas en diferentes recetas; verás que si usas una variedad más seca no saldrá igual.

Los dátiles Medjoll provienen de la palma datilera que es originaria de Marruecos. Este tipo de dátiles se venden secos pero no deshidratados. Existen muchas otras variedades y de distintos orígenes pero hay que considerar que es una fruta tropical y son la fruta principal de la península Arábiga.

Propiedades de los dátiles

Contienen calorías de Navidad. Su Índice glucémico (IG) de 50 es bajo comparado con el azúcar refinado, que es 85; no debería causar grandes aumentos de azúcar en sangre. Los dátiles Medjool son uno de los endulzantes más sabrosos, pero también son buenos para picar acompañados de unos frutos secos -siempre en pequeñas cantidades-, como avellanas o pistachos. Tienen un sabor parecido a caramelo, la diferencia es que al ser una fruta completa con su aporte en fibra, su índice glucémico es moderado comparado con otros azúcares.

Nos protegen de problemas cardiacos. la cantidad y calidad de la fibra contenida en los dátiles ayuda a reducir el colesterol LDL -malo- y a mantener buena salud arterial reduciendo así ña acumulación de enfermedades del corazón dentro de una dieta saludable y un estilo de vida acorde.

SON UNA BUENA FUENTE DE ANTIOXIDANTES, principalmente fibra dietética insoluble, carotenoides y fenoles. Gracias a estos compuestos nos ayudan a repara el daño celular causado por los radicales libres que pueden conducir a enfermedades degenerativas o dolencias cerebrales.

FUENTE DE ENERGÍA. Al ofrecer una fuente calórica y de carbohidratos en una concentrada porción, los dátiles pueden ser una muy buena fuente de energía.

ANTIINFLAMATORIO. Gracias a su aporte en fenoles y flavonoides actúa como excelente antiinflamatorio. Pero no solo la fruta contiene estas propiedades sino también el polen de estas palmeras datileras y sus hojas.

Receta familiar de pollo relleno

INGREDIENTES:

Un pollo deshuesado de crianza de pasto o en libertad y preferentemente ecólogico.

200 gramos de jamón de York en dados. Intenta que contenga los menos conservantes posibles; hay versiones más saludables y sin azúcares añadidos. Puedes reemplazarlo por restos de pollo asado o pechugas de pollo.

400 gramos de queso cheddar o uno que se funda bien.

100 gramos de aceitunas, artesanales si fuera posible.

250 gramos de dátiles y/o ciruelas

25 gramos de miga de pan.

250 mililitros de nata, preferentemente de vacas de pasto.

250 gramos de nueces peladas.

100 gramos de grosellas



CONDIMENTOS:

Aceite de oliva virgen extra al gusto.

Orégano, tomillo, romero, pimienta y sal al gusto.

Dos cucharadas de mostaza en grano.

Dos cucharadas de miel, cruda preferentemente.

Para acompañar yo utilizo un kilo de manzanas para asar, a mí me gustan las amarillas.

ELABORACIÓN:

Precalienta el horno a 180 grados

Pon la miga de pan a remojar con un poco de la nata. Deja que se empape bien, reserva.

Corta el jamón y el queso en dados de un centímetro aproximadamente. Colócalo en un bol y mézclalo junto con la miga de pan, las aceitunas, los dátiles, las nueces, las grosellas, el resto de nata y una cucharada de mostaza en grano. Reserva.

Coloca el pollo sobre una tabla. Con un hilo oscuro cose la parte superior donde se ha hecho la apertura del cuello, para evitar que salga el relleno por ahí.

Por la parte inferior del pollo coloca todo el relleno, cubriendo todo el interior. Con hilo oscuro cierra la parte inferior, cosiendo para sellar todos las aperturas.

En un recipiente mezcla la miel, la mostaza restante, el tomillo, romero, orégano, el aceite, sal y pimienta. Reserva.

Coloca el pollo en una fuente apta para horno, acompañado de las manzanas en mitades sin pelar. Pincela el pollo con la mezcla de condimentos, átale las patas con una cuerda de cocina.

Añade medio vaso de agua y hornéalo a 180ºC durante 45 minutos (con el horno precalentado). Cuando este dorado dale la vuelta y vuélvelo a untar con la mezcla de especies.

Sirve una loncha del pollo relleno, y unas manzanas. ¡A comer!

