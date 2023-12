Mousse de chocolate energizante con 3 ingredientes

Me encanta este tipo de postres que son suaves y con esa textura más aireada, y ni te cuento si llevan chocolate. Lamentablemente, no los hago muy seguido, dado que la receta tradicional de la mousse de chocolate lleva muchos ingredientes y hay que hacer muchos pasos para hacerlos. Así que solo los preparaba en momentos especiales, hasta que descubrí esta forma tan fácil de hacerlos.

Pero si hay una manera de mejorar aún más las bondades del chocolate y el coco, es agregándole moringa.

Debo confesar que no tenía ni idea de las grandes propiedades que tiene la moringa. De hecho, llegué a pensar en ella como un suplemento-alimento, por no decir superalimento, que se había puesto de moda.

Hace relativamente poco tiempo hubo un boom de moringa y personalmente no soy de seguir tendencias. Pero no fue hasta hace poco que descubrí sus grandes beneficios. El problema es que cuando ves que funciona en tu salud, quieres incluirla en muchos alimentos, y como la probé en un granizado de moringa y mango, pienso en ese recuerdo como algo deliciosos cuya cremosidad hace que se me haga agua la boca y no es por el mango.

Según los últimos estudios, la microbiota, al metabolizar alimentos que les son beneficiosos para ellas, y por ende a nosotros, suele modular tus deseos de ciertas comidas para que vuelvas a consumirlas, y ese es mi caso.

¡La calidad sí importa!

En alguna ocasión, había comprado moringa, creo que era de origen africano, que encontré en el supermercado y posiblemente en alguna oferta, y al probarla no me había convencido del todo. Pero hace poco descubrí que en España, específicamente en Conil, Jerez de la Frontera, cultivan Moringa de calidad ecológica y con una textura y sabor superiores, y fue entonteces cuando pude apreciar la diferencia.

El sabor de este tipo de moringa es más cremoso y con un sutil picante que la caracteriza. Como nota, debo decir que mejoró mi piel, me dio energía y vitalidad. Si esto despierta tu curiosidad de los beneficios de la moringa, te los dejo después de la receta.

¡Qué mejor que incluirla en un postre fácil y delicioso! ¿Verdad? No te olvides cuando compres moringa fijarte cual es su procedencia, si es nacional mucho mejor.

Ingredientes

100 gr de chocolate al menos al 70% de cacao, preferentemente ecológico

200 ml de nata o leche de coco(si es casera, debe ser muy espesa). Puedes reemplazarla por nata

2 cucharadas de Moringa en polvo (opcional). Puede ser sustituida por té matcha, maca o espirulina para un efecto energizante adicional.

Elaboración

Asegúrate de que tanto el chocolate como la nata o leche de coco estén a temperatura similar antes de mezclarlos para evitar que el chocolate se endurezca de forma desigual. Este mousse es una excelente opción para un postre o un snack energizante y delicioso.

Derretir el Chocolate al Baño María: Rompe el chocolate en trozos pequeños y colócalo en un bol resistente al calor. Pon este bol sobre una olla con agua caliente a fuego lento, asegurándote de que el fondo del bol no toque el agua. Remueve constantemente hasta que el chocolate se derrita por completo. Retira del fuego y deja que se enfríe un poco. Preparar la Nata o Leche de Coco: Si utilizas nata para montar, bátela hasta que esté espesa pero aún fluida. Si optas por la leche de coco, asegúrate de que esté a temperatura ambiente. Mezclar Chocolate con Nata o Leche de Coco: Incorpora la nata o leche de coco al chocolate derretido y enfriado, mezclando suavemente hasta que se integren completamente. Agregar el Ingrediente Energizante: Añade la moringa, matcha, maca o espirulina a la mezcla y revuelve hasta que esté completamente integrado. Refrigerar: Vierte la mezcla en recipientes individuales y refrigérala durante al menos 2 horas, permitiendo que el mousse adquiera la textura deseada. Servir: Una vez que el mousse esté bien frío y tenga la consistencia adecuada, está listo para servir. Puedes decorarlo con un poco de chocolate rallado, frutas frescas o un toque de nata montada.

Propiedades de la moringa

FUENTE DE NUTRIENTES: La moringa en polvo es una rica fuente de diversos nutrientes esenciales. Contiene vitamina K, que es fundamental para fortalecer los huesos, así como hierro, que proporciona energía para el cuerpo. Además de estos nutrientes clave, la moringa en polvo alberga una amplia gama de antioxidantes y compuestos fitoquímicos, más de 50 en total, que desempeñan un papel crucial en la protección contra enfermedades.

REMEDIO NATURAL CONTRA LA FATIGA: El polvo de moringa se ha utilizado tradicionalmente como un remedio natural contra la fatiga, que es a menudo un síntoma de deficiencia de hierro. Esta propiedad lo convierte en una opción valiosa para aumentar los niveles de energía de manera natural y efectiva.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES: La moringa en polvo es conocida por su abundancia de compuestos fitoquímicos, incluyendo la quercetina y el ácido clorogénico. Estudios científicos han revelado que el consumo regular de este polvo puede aumentar significativamente los niveles de antioxidantes en el cuerpo. Estos antioxidantes desempeñan un papel vital en la neutralización de los radicales libres, que son responsables del daño celular y pueden contribuir al desarrollo de enfermedades graves, como el cáncer.

REGULACIÓN DE AZÚCAR EN LA SANGRE: Investigaciones recientes han explorado la posible influencia de la moringa en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, lo que podría ser beneficioso para las personas con diabetes o propensas a picos de azúcar después de las comidas. La moringa en polvo debe presentar un color verde distintivo, indicando su contenido de fitoquímicos que contribuyen a esta propiedad.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL: Cada 10 gramos de polvo de moringa ofrecen una impresionante fuente de nutrientes esenciales, incluyendo vitamina K, vitamina A, hierro y calcio. Además, el polvo de moringa también contiene magnesio, fósforo y zinc, lo que lo convierte en un complemento nutricional valioso.

ORIGEN: La moringa, también conocida como el "árbol del rábano picante," es originaria del Himalaya. Los árboles de moringa alcanzan alturas de aproximadamente 9 metros y sus hojas se utilizan para producir el polvo de moringa.

EN LA COCINA: En la cocina, el polvo de moringa se aprecia por su hermoso color verde y su versatilidad. Se utiliza tradicionalmente para preparar té, simplemente disolviendo una cucharadita de polvo en agua y endulzándolo según el gusto. También puede incorporarse a batidos verdes a base de col rizada o espinacas para enriquecerlos con hierro. Otra opción deliciosa es agregar dos cucharaditas de polvo de moringa a un jugo de manzanas, naranjas y pepinos, mezclar bien y luego congelar la mezcla en moldes para obtener refrescantes sorbetes de cítricos con un toque nutritivo. El polvo de moringa se obtiene a partir de las hojas del árbol y es una excelente forma de incorporar sus beneficios en tu dieta diaria.

