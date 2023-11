El superalimento producido en España que ayuda a bajar el colesterol y combate la alopecia

La sequía está poniendo en riesgo miles de colmenas y su capacidad de polinización. Esto es un problema a varios niveles, la apicultura juega un papel fundamental en los cultivos y en la biodiversidad, pero también ha convertido a España en el principal productor de miel de la Unión Europea, según los datos aportados por el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA).

La miel es el principal producto de este tipo de crianza, pero no es el único, ni mucho menos. También se produce propóleo, jalea real, cera de abeja y polen, un superalimento del que se pueden obtener grandes beneficios y del que nuestro país era el mayor productor europeo en 2013. Cada vez es más complicado mantener vivas las colonias, pero eso no hace que el polen de abeja sea menos valorado, porque contiene casi todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano.

Qué es el polen de abeja: composición y propiedades

Abeja cubierta por polen. MATTHIAS TSCHUMI - Archivo

Al escuchar el término polen tendemos a pensar en las alergias, pero también en las abejas y su alimentación. Son precisamente ellas las que se encargan de recoger este polvillo fino, transformarlo en granitos y transportarlo desde las plantas hasta su panal o colmena, donde es recolectado por los apicultores con mucho cuidado, buscando el equilibrio entre lo que se coge y lo que se deja, porque también forma parte del alimento de las abejas. Con el polen, las abejas crean una papilla, mezclándolo con miel, agua, néctar y su propia saliva y así alimentar a crías durante cierto tiempo durante su desarrollo.

El polen de abeja destaca, como apuntábamos antes, por contener una gran cantidad de nutrientes, así como los 22 aminoácidos esenciales. Contiene carbohidratos (30-40%) como fructosa y glucosa, proteínas (20-23%), que aportan aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir, y grasas (5-10%), con ácidos grasos esenciales como el linolénico y el linoleico. Es rico en vitaminas del grupo B, como la B1, la B2 y la B6, así como en vitamina C, también tiene vitamina A, D y E, también tiene ácido nicotínico, el ácido pantoténico o la Colina, y minerales como el sodio, potasio, magnesio, manganeso, calcio, fósforo o hierro. Es rico en antioxidantes, como carotenoides y flavonoides.

El polen tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, ayuda a regular los procesos digestivos y regenerar la flora intestinal, pero además mejora problemas en la menstruación y la menopausia, y reduce la inflamación de próstata o prostatitis, gracias a su contenido en zinc y hormonas sexuales.

Refuerza los vasos sanguíneos y ayuda a controlar el colesterol, triglicéridos y equilibra el pH sanguíneo, por su alto poder antioxidante. Fortalece el sistema inmunológico, mejora la visión, por sus riboflavinas, y regula la hipotensión. Mejora la potencia sexual y en algunos casos detiene la caída del cabello, gracias a su contenido en cistina, además mejora la concentración y el estado de ánimo, reduciendo los niveles de estrés. El polen de abeja es un alimento que aporta energía, estimula la actividad cerebral, reduce la fatiga y facilita la recuperación después de una convalecencia.

Polen de abeja, ¿cómo tomarlo?

Una abeja recolecta el polen de una flor. EFE

El polen de abeja suele tomarse como complemento de la dieta, para añadir un plus de nutrientes, sobre todo en esas ocasiones en las que notamos más la fatiga y el cansancio, una ayuda que no sustituye a un tratamiento médico en caso de que este sea necesario y que siempre conviene añadir tras consultar con un experto, aunque no se conocen contraindicaciones salvo en caso de alergia. Su sabor puede variar en función de su composición, resultado más o menos dulce. En general se consume el polen seco, que es menor aromático, pero más rico en nutrientes.

Si lo consumimos entero, nuestro cuerpo no lo asimila, por le que es necesario molerlo y se puede consumir de varias formas, tanto solo como disuelto en bebidas como infusiones, café o zumos, también se suele tomar mezclado con yogur o mermelada. En adultos la recomendación suele ser de unas dos cucharadas soperas al día.

Referencias

